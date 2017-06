Senatul a adoptat saptamana trecuta, cu majoritate de voturi, in calitate de prima camera sesizata, modificarea ordonantei privind guvernanta corporativa, exceptand de la obligatia de a avea management selectat pe criterii de competenta o serie de companii de stat, intre care Complexul Energetic Oltenia, Administratia Nationala de Meteorologie, Compania Nationala "Romtehnica", Regia Autonoma "Monitorul Oficial" si Santierul Naval Mangalia. In momentul de fata, propunerea legislativa este trimisa catre Camera Deputatilor, care este camera decizionala.

Exceptarea unor companii de stat, precum Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, de la legea privind guvernanta corporativa le va creste acestora costurile de finantare, in contextul in care bancile cer dobanzi mai mari atunci cand crediteaza companii conduse pe criterii politice, a declarat, intr-un comunicat de presa, directorul general al Fondului Proprietatea (FP), Greg Konieczny.

Potrivit FP, lista companiilor exceptate ar putea fi suplimentata. Konieczny avertizeaza ca aceasta masura este daunatoare pentru stabilitatea pe termen lung si dezvoltarea companiei.

”Mai mult, exceptarea unor companii precum CE Oltenia, dar si a altora, de la guvernanta corporativa va creste costurile lor de finantare, cata vreme bancile obisnuiesc sa solicite dobanzi mai mari de la intreprinderile conduse politic”, a declarat acesta, in cadrul comunicatului.

Konieczny avertizeaza ca aceste exceptii vor submina credibilitatea companiilor in randul investitorilor straini si vor avea un impact negativ asupra performantei companiilor.

”Daca, pana acum, observam o incetinire a ritmului de implementare a principiilor de guvernanta corporativa, sau chiar o intrerupere a implementarii, ultimele evolutii din Parlament reprezinta un regres evident, care ar putea aduce daune suplimentare unor companii de stat cheie”, a afirmat acesta.

Din 2011, Guvernul a introdus o legislatie menita sa intareasca principiile de guvernanta corporativa in companiile de stat, insa, de cele mai multe ori, aproape fiecare guvern si-a impus oameni fideli la conducerea companiilor cheie ale statului.

Notiunea de guvernanta corporativa pentru companiile si institutiile de stat este recenta si mai este de lucru in aceasta zona, in contextul in care rolul ei nu este agreat de toata lumea, a declarat recent directorul general al Nuclearelectrica (SNN), Daniela Lulache, in cadrul conferintei Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).

Sursa foto: Shutterstock