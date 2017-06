Hidroelectrica a inregistrat in primele 5 luni ale anului 2017 un profit brut de 743,7 milioane lei, cu 154,6 milioane lei mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, reprezentand o crestere cu 26%.

Productia la 5 luni 2017 este de aproximativ 6,5 TWh, fata de 7 TWh realizati in aceeasi perioada a anului 2016, a anuntat compania. Perioada a fost marcata de apelari cu caracter exceptional pe piata de echilibrare, Hidroelectrica actionand ca factor de stabilitate al Sistemului Energetic National.

Cifra de afaceri inregistrata la 5 luni 2017 a fost 1,43 miliarde lei, fata de 1,29 miliarde lei in perioada similara a anului trecut, crescand cu 11%.

„Performantele Hidroelectrica in conditii hidrologice deficitare, exprimate prin cifra de afaceri si profitul brut, sunt mai bune decat in perioada similara a anului 2016 si reflecta masurile de eficientizare continuate de societate”, au declarat oficialii companiei.

Hidroelectrica era asteptata sa se listeze pe Bursa de Valori Bucuresti in acest an, insa tergiversarea procedurilor privind alegerea unei noi conduceri executive si lipsa de claritate privind viitorul investitiilor cu eficienta energetica energetica redusa fac imposibil un IPO in 2017.

Sursa foto: Shutterstock