Fondul Proprietatea este al doilea cel mai mare actionar al Portului Constanta (20% din societate), pachetul majoritar fiind controlat de statul roman.

Argumentatia Fondului este bazata atat pe considerente de constitutionalitate, cat si de natura economica, reliefand articole din lege care incalca prevederi constitutionale, in plus fata de impactul economic negativ si privilegiile nedrepte generate in favoarea operatorilor portuari.

Oficialii FP spun ca din perspectiva constitutionala, ‚Legea Porturilor’ incalca multiple principii care protejeaza libertatea economica, economia de piata libera, libertatea comertului, concurenta loiala, precum si nediscriminarea, intrucat legea ingheata chiriile la tarifele minime din prezent pentru urmatorii 10 ani si favorizeaza un numar limitat de operatori portuari care vor beneficia de aceste tarife.

De asemenea, legea incalca dispozitiile constitutionale referitoare la realizarea justitiei prin instantele judecatoresti. Aceasta impune infiintarea unui Consiliu de Supraveghere, care va avea puterea sa decida in cazul unor potentiale conflicte intre operatorii portuari si administratiile porturilor, creand astfel un substitut pentru instantele de judecata, ceea ce este neconstitutional. Mai mult, deciziile Consiliului vor fi puse in aplicare imediat, conferind acestei noi entitati puteri discretionare.

In plus, Fondul atrage atentia ca legea creeaza premisa unui urias transfer de avutie de la companiile cu capital de stat, care administreaza porturile, catre operatori portuari privati.

„Estimarile noastre arata ca, numai in cazul Portului Constanta, pierderile din incasarea chiriilor derizorii stabilite in baza tarifelor platite in prezent de primii 5 operatori portuari ar ajunge la circa 26 milioane euro pentru urmatorii zece ani. Acesti 5 operatori ocupa 37% din suprafata portului si au obtinut contractele de inchiriere in urma cu multi ani prin negocieri directe. Doar circa 10% din suprafata inchiriata din Portul Constanta a fost atribuita in circumstante transparente prin licitatii publice”, a declarat, intr-un comunicat de presa, Greg Konieczny, managerul Fondul Proprietatea.

„Avand in vedere aceste date, dar si numeroasele aspecte ale legii care favorizeaza operatorii, nu este dificil sa ne dam seama ca aceasta lege este dedicata oligarhilor din porturi pentru a mentine in buzunarele lor bani ce altfel ar ajunge la statul roman, daca nivelul chiriilor ar fi setat de mecanismele de piata libera”, a mai adaugat Konieczny.

Ca urmare, FP a solicitat presedintelui sa ia decizia de a trimite legea la Curtea Constitutionala sau reexaminarea acesteia in Parlament.

Sursa foto: Shutterstock