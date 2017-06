XTB vine in intampinarea persoanelor interesate de tranzactionare cu un nou program educational in perioada 28 iunie – 26 iulie 2017. Acesta cuprinde 5 lectii despre metodele de trading ale cunoscutului Lex van Dam, fost trader la Goldman Sachs si realizator al seriei de emisiuni "Million Dollar Traders" difuzate de BBC

Seria de lectii realizata de Lex van Dam este accesibila din platforma de tranzactionare xStation 5, sectiunea ”Notiuni de baza in trading”. Primele doua lectii pot fi accesate si prin intermediul unui cont demonstrativ (Deschide cont de tranzactionare DEMO), iar urmatoarele 3 lectii sunt disponibile prin intermediul unui cont real (deschide gratuit un cont REAL de tranzactionare)

In fiecare saptamana, se va putea accesa cate o noua lectie. Temele abordate sunt urmatoarele:

Lectia 1. 28 iunie, 5 pm. Analiza Pietei: Cum analizezi indicatorii tehnici, economici si ai sentimentului pietei

Lectia 2. 5 iulie, 5 pm. Tranzactionare FX: Cum analizam Perechile valutare si Indicii

Lectia 3. 12 iulie, 5 pm. Marfuri si Actiuni: Cum tranzactionam Actiuni, Aur si Petrol

Lectia 4. 19 iulie, 5 pm. Strategii Tehnice: Cum tranzactionam folosind un sistem tehnic de tranzactionare

Lectia 5. 26 iulie, 5 pm. Analiza Tehnica: Cum analizeaza profesionistii graficele

Nascut in Olanda, Lex van Dam este unul dintre cei mai respectati manageri de fonduri de hedging din lume, precum si un leader in educatia financiara. Si-a inceput cariera profesionala in 1992, tranzactionand actiuni pentru Goldman Sachs, unde a lucrat timp de zece ani, ultima pozitie fiind de sef al biroului de proprietary trading. De asemenea, a creat si a aparut in serialul Million Dollar Traders difuzat de BBC, iar acum conduce Lex van Dam Trading Academy, unde ii invata atat pe incepatori, cat si pe experti cum sa tranzactioneze in mod responsabil pe termen lung.

Lex van Dam este un expert extern si un educator financiar la Academia Lex van Dam Trading si nu este in nici un fel afiliat, sustinut sau sponsorizat de XTB sau de oricare dintre afiliatii sai sau de filialele sale.