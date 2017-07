Programul ”Lectii cu legende ale tradingului” organizat de XTB, este disponibil gratuit si in Romania, aici

1. Este adevarat ca sunteti considerat unul dintre cei mai de succes manageri de fonduri de hedging din Marea Britanie?

Nu stiam ca aceasta este imaginea mea in piata, dar cu siguranta este un detaliu greu de imaginat. Pe un ton mai serios, nu ma consider un om de succes - nu imi permit sa ma gandesc la mine cu atat de multa vanitate. Incerc doar sa imi indeplinesc profesia folosind cele mai bune abilitati de care dispun. Sunt norocos deoarece tradingul se intampla sa fie pasiunea mea, fapt care m-a ajutat sa depasesc unele momente dificile. In seminariile mele spun mereu ca momentul in care incepi sa te consideri un trader bun este si momentul in care trebuie sa te retragi sau sa iei o pauza. Este important sa iti controlezi emotiile, deoarece acestea te pot duce la ruina. Bineinteles, sunt recunoscator pentru aprecierea pe care o primesc din partea colegilor si a clientilor, insa nu imi place sa gandesc despre mine in acest fel. Sunt de parere ca industria financiara poate castiga mai mult prin oameni care lucreaza impreuna, prin schimb de experiente, cunostinte si resurse, pentru a crea mai multe oportunitati pentru traderii si investitorii individuali.

2. Care este experienta dumneavoastra in trading? Ne puteti spune mai multe despre cariera pe care ati urmat-o pentru a deveni manager de fond?

La inceput, am studiat econometria in Olanda si am realizat ulterior cateva studii pe teme legate de investitii. Unul dintre profesorii mei a lucrat la Aegon Asigurari in Olanda si mi-a cerut sa fac un proiect de vara pentru el in Haga. Mai departe a urmat experienta de lucru in Londra, la Goldman Sachs, unde am avut ocazia sa petrec cateva luni. Dupa cateva interviuri pentru departamentul de trading din Marea Britanie, am inceput sa lucrez la Goldman Sachs in 1992. Am lucrat in departamentul care se ocupa de market making, chiar daca nu imi doream neaparat sa fac asta. Daca un client era vanzator, eu trebuia sa fiu cumparatorul. Acolo am invatat ca pretul pe care il vezi pe monitor nu este neaparat pretul adevarat. Asta se intampla si in prezent. Pretul pe care il vezi la New York nu este neaparat cel adevarat.

Dupa un timp mi-am schimbat pozitia in Goldman Sachs. Pornind de la pozitia mea din departamentul de market making, am devenit sef al departamentului de prop trading din New York. Acolo am invatat mai multe lectii importante. Atunci cand esti implicat in proprietary trading, trebuie sa justifici de ce tranzactionezi si/sau de ce ar trebui sa ti se permita sa tranzactionezi. Daca ai o suma de bani, din care pierzi o parte, nu ai cum sa ascunzi acest lucru. In ceea ce priveste presiunea, este una incomparabila. Cu toate acestea, nu a fost chiar atat de greu sa-mi dau seama cum functioneaza lucrurile. Era vorba despre o strategie relativ simpla de tranzactionare: ne ocupam de pozitii long-short pe actiuni, cateva contracte futures si derivate. In anii ‘90, viata de prop trader nu era chiar atat de complicata. Acum trebuie sa ne luptam cu sistemele automate, ceea ce complica lucrurile. Dupa Goldman Sachs, m-am alaturat GLG. La vremea respectiva, era cel mai mare grup de fonduri de hedging, iar acolo m-am ocupat de European Opportunity Fund si Global Aggressive Fund. O noua provocare de a administra banii clientilor. Lucrurile se complica atunci cand trebuie sa comunici cu clientii. Esti judecat atat intern, cat si extern, in fiecare zi, strict pe baza abilitatilor tale, si nu ai o organizatie in jurul tau care sa-ti faca viata mai usoara.



Oamenii care au tranzactionat pentru mult timp, ca mine, stiu de obicei ca indiferent de cat de multa experienta ai, trading-ul tot reprezinta o provocare. Niciodata nu am sentimentul ca inteleg pe deplin piata. Atunci cand am aceasta senzatie, stiu sigur ca sunt foarte aproape de a pierde bani.

Intotdeauna am crezut ca traderii de retail care isi tranzactioneaza proprii bani sunt tot colegii mei, pentru ca la fel ca traderii profesionisti ca mine, care activeaza in acest domeniu de ceva timp, acestia se confrunta cu aceleasi provocari - si anume pietele! Nu conteaza daca ai absolvit o facultate sau nu, de unde vii, unde locuiesti sau ce anume tranzactionezi - la final este vorba doar despre tine si piete. La asta se rezuma totul.

3. In emisiunea de la BBC, “Million Dollar Traders”, ati reusit sa pregatiti 8 novici in acest domeniu, care nu au avut anterior niciun fel de tangenta cu trading-ul. Este cu adevarat atat de simplu - chiar poate oricine sa devina trader?

Programul a demonstrat doua lucruri importante. In primul rand, a aratat ca sunt multi oameni care au potential si cred ca a mai dovedit faptul ca multi oameni pot obtine mai mult de la piata decat lasa aceasta impresia. Nu e musai sa te fi nascut pe Wall Street ca sa devii trader. Pe de alta parte, a aratat si faptul ca tranzactionarea nu se potriveste oricui. In trading conteaza foarte mult pregatirea, insa si curajul si capacitatea de a-ti asuma responsabilitatea pentru propriile actiuni, chiar si atunci cand stii ca investesti impotriva trendului si nu poti sti niciodata in proportie de 100% ce se va intampla cu banii tai. Multi oameni aleg sa se lipseasca de acest stres, motiv pentru care acestia nu vor putea niciodata sa fie traderi. Deci, in opinia mea, nu este un raspuns chiar atat de simplu de formulat. Daca nu iti este teama sa iti asumi responsabilitatea, daca esti pregatit pentru toate suisurile si coborasurile, si daca poti sa-ti sacrifici timpul pentru a invata si pentru a-ti dezvolta abilitatile, atunci detii atributele esentiale pentru a deveni un trader de succes.

4. Se spune adesea ca succesul in pietele financiare este un mit. Totusi, ati demonstrat ca se pot obtine rezultate exceptionale. Care este secretul dumneavoastra?

Oamenii ma intreaba des asta, insa este dificil sa atribui totul unui singur factor. As putea spune ca tine foarte mult de simtul realitatii, insa intr-un mediu atat de complex este destul de usor sa te pierzi. As spune ca pe termen lung tradingul inseamna castig si pierdere. Exista cateva trasaturi psihologice pe care le-am identificat la mine si la alti traderi de succes pe parcursul anilor, si cred ca acestea sunt cele care fac diferenta. In principiu, totul se reduce la a fi motivat pentru trading, la caracter si perseverenta, alaturi, bineinteles, de un sistem clar de tranzactionare. Le pun mereu in vedere aceste aspecte studentilor mei care urmeaza cursurile online pe care le sustin la Academie. De fapt, unul dintre cei 5 pasi pe care ii predau in cursul numit ”5-Step-Trading®” (Tranzactionare in 5 pasi), il reprezinta modulul de psihologie, probabil favoritul meu, pe care il aplic permanent, chiar si in prezent.

5. Ce este Academia Lex Van Dam si de ce ati initiat acest proiect?

Iubesc tradingul si tranzactionez de atat de mult timp, incat impartasirea cunostintelor mele atat in mediul institutional, cat si in retail, a fost intotdeauna ceva ce mi-am dorit sa pot face in timpul liber. Academia imi ofera o platforma potrivita pentru acest lucru. In acelasi timp, am observat o cerere pentru educatie la standarde institutionale din partea traderilor de retail si a investitorilor, dupa show-ul TV ”Million Dollar Traders”. Am simtit ca experienta mea este utila traderilor si am inceput sa ma intreb cum as putea impartasi aceste cunostinte si abilitati catre piata de retail - iar aici internetul a fost un canal perfect pentru acest lucru, chiar si atat timp cat eu inca raman in zona institutionala. In ultimii ani am petrecut multe week-end-uri redactand si filmand cursuri pe care acum le pot oferi traderilor de retail si investitorilor prin platforma mea educationala lexvandam.com. Recent am demarat si Clubul de Trading, unde in fiecare luna prezentam priviri de ansamblu sau perspective in timp real, iar asta e o metoda extraordinara de a ajuta traderii de retail si investitorii sa fie mereu in forma.

Pentru mine, Academia este mai mult decat un proiect oarecare. Este condusa zilnic de o echipa de profesionisti care sacrifica o mare parte din timpul lor liber pentru a raspunde tuturor intrebarilor si sunt la fel de pasionati ca si mine, lucrand cu convingerea ca toti ar trebui sa avem sanse egale la succes, indiferent de experienta sau pregatire. Un alt lucru care ma inspira - si care ma ajuta sa gasesc mereu timp pentru asta - este faptul ca simt ca ofer oamenilor o sansa in plus pentru a-si administra si rezolva problemele din domeniul financiar.



6. Aveti o ”regula de aur” pe care o aplicati atunci cand tranzactionati?

Sa eviti pierderile… si in acelasi timp sa te astepti la pierderi! In special daca esti un investitor cu propriul portofoliu sau fond de pensie. Nu trebuie sa ai mereu o pozitie in piata, uneori cash-ul este un activ in sine, pentru ca iti permite sa cumperi la preturi mai bune.

Este o parere des intalnita ca pe termen lung actiunile se apreciaza mereu, deci isi vor reveni intotdeauna dupa orice declin. Realitatea este ca aceste caderi pot aparea mereu, iar multe companii sfarsesc prin faliment. Prin urmare, chiar daca e bine sa ai o abordare pe termen lung cand vine vorba de investitii, nu trebuie ignorata strategia de gestionare a riscului prin limitarea pierderilor, in momentul in care totul incepe sa mearga rau. 2009 este cel mai bun exemplu - desi multi dintre indici au revenit la valorile anterioare crizei in urma stimulilor fara precedent din partea Bancilor Centrale, nu acelasi lucru se poate spune insa despre fiecare actiune in parte.

Ce trebuie retinut este ca pietele functioneaza ciclic, iar cei care ies castigatori dupa un astfel de ciclu nu sunt neaparat si cei care vor castiga in ciclul urmator. In plus, oamenii sunt deseori surprinsi de faptul ca ciclul de viata al unei companii din S&P 500 - unele din cele mai mari si mai performante companii din lume - este in jur de 50 ani. ”Sa cumperi si sa speri” nu este o strategie buna, daca vrei sa eviti pierderi irecuperabile.

7. Cum va mentineti concentrarea, distras fiind de atatia factori din exterior?

Unul dintre pasii programului meu ”5-Step-Trading®”, este psihologia tranzactionarii, si spun intotdeauna ca una dintre cheile succesului in tranzactionare este starea de spirit pe care o ai atunci cand tranzactionezi. Cursul ”Million Dollars Traders”, disponibil la Academie, se concentreaza tocmai asupra faptului ca in tranzactionare te implici cand esti relaxat, in control, calm, plin de energie, cu o atitudine pozitiva, concentrat si cu incredere in tine. Asa ar trebui sa fie. Asta este ceea ce am numit ”Million Dollar Mindset” (o stare de spirit de milioane, n.tr). Stiu ca atunci cand nu am starea potrivita, nu ar trebui sa tranzactionez. Bineinteles ca toti ne dorim sa avem aceasta stare cat mai des cu putinta, dar viata gaseste mereu metode de a impiedica asta. Pana la urma, atunci cand simti ca unul din criteriile pe care le-am enumerat mai sus nu sunt indeplinite, ar trebui sa accepti ca pur si simplu nu e un moment bun sa tranzactionezi. Ar trebui sa-ti analizezi intotdeauna starea de spirit inainte de a incepe tranzactionarea. Fii cinstit cu tine insuti si poti invata multe despre tine.

8. Ne puteti spune ce informatii vor primi cei care vor participa la cele 5 lectii pe care le realizati special pentru XTB? Ce fel de strategii veti dezvalui?

Vom aborda multe informatii in cele 5 ore. In prima lectie o sa vorbesc despre modul in care abordez pietele in fiecare zi, folosind un tabel cu punctaj care ma ajuta sa identific tendintele bearish sau bullish. Acesta include o serie de indicatori pe termen scurt si lunari folositi pentru evaluarea conditiilor economice si a sentimentului investitorilor.

In a doua lectie vom discuta despre un proces mai interactiv pentru analizarea pietei valutare folosind un tabel cu punctaj pe care l-am dezvoltat in cadrul Academiei mele. O sa va arat cum sa il folositi pentru a obtine idei de tranzactionare pe perechile valutare majore si cele exotice, inainte de a oferi o concluzie pentru fiecare. Vom face o analiza care sa cuprinda dolarul american, lira sterlina, moneda unica europeana, precum si realul brazilian, rubla ruseasca si lira turceasca.

A treia lectie continua cu acelasi proces, insa de data aceasta se aplica pietei de actiuni si pietei marfurilor, inclusiv petrolului si aurului. Fiecare lista va va ajuta sa intelegeti factorii care influenteaza aceste piete, demonstrand procesul meu de luare a deciziilor, astfel incat sa-l puteti adapta stilului vostru de tranzactionare. Voi incheia cu o analiza rapida a graficelor pentru a verifica validitatea acestor idei dintr-o perspectiva tehnica.

Cea de-a patra lectie va fi axata pe analiza tehnica si pe modul cum strategiile bazate pe reguli va pot ajuta sa definiti momentele de intrare si iesire dintr-o tranzactie si in acelasi timp sa aveti control asupra emotiilor. Voi demonstra acest lucru folosind un exemplu din "Turtle Traders" unde s-a respectat aceasta strategie de tranzactionare cu rezultate remarcabile. Vom acoperi si notiuni de risc si de administrare a pozitiei si va voi impartasi cateva dintre metodele mele preferate din "Turtles".

In ultima sesiune vom relua toate aceste informatii din perspectiva pietelor globale in prezent cu ajutorul analizelor lui James Helliwell, Chief Investment Strategist. James si cu mine vom analiza fiecare piata abordata pe parcursul lectiilor, dar si alte piete pe care le consideram importante, in cazul in care sunteti deja investiti. Aici vom evidentia niveluri tehnice importante si trendurile atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. Ne vom uita si pe graficul meu preferat pe care il analizez cu atentie pentru a determina urmatoarea tranzactie.

9. Ce sfat ati da unui trader care citeste acest interviu?

Investeste in tine si protejeaza-te. Fara intelegerea lumii financiare, a analizei fundamentale si tehnice, fara gestionarea riscului si a psihologiei pietelor, nu faci altceva decat sa joci ”la noroc” in lumea tradingului.

Cunostintele si abilitatile de trader joaca un rol important in tranzactionare si investitii, insa este necesar sa iti dezvolti si taria de caracter, fapt realizabil doar cu ajutorul experientei. Chiar daca ai cel mai bun sistem de tranzactionare scris pe hartie, taria de caracter va fi cea care va determina succesul sau esecul unei tranzactii. Ar trebui sa risti o suma cat mai mica de bani, astfel incat sa te obisnuiesti cu acest sentiment, ca sa poti castiga aceasta tarie de caracter despre care vorbesc.

Opinia mea este ca ar trebui sa fii mereu curios si deschis sa inveti, sa acumulezi cat mai multe cunostinte despre acest domeniu. Daca faci toate aceste lucruri, atunci sansele sa reusesti vor creste, asa cum s-a intamplat si altor traderi, inclusiv mie.

10. Haideti sa ne intoarcem la cursul de tranzactionare. Daca ar fi sa alegeti o parte a unei lectii unde ati dezvaluit elementul pe care il considerati a fi crucial pentru abilitatile dumneavoastra de tranzactionare, care ar fi aceasta parte?

Aceasta este o intrebare grea! Ca trader este greu sa iti castigi existenta si sunt multe abilitati pe care le putem considera cruciale. Dar daca ar fi sa aleg totusi cea mai importanta parte, as alege lectiile 4 si 5. Asta pentru ca in a doua parte a cursului am aratat cum sa corelati analiza fundamentala si cea tehnica, aplicand teoria in timp real pietelor. In ceea ce priveste sistemul meu, consider ca analiza tehnica si cea fundamentala sunt in egala masura importante, iar utilizarea acestora impreuna reprezinta cheia. Mai mult decat atat, nu ar trebui sa uitati de administrarea riscului, notiuni pe care le vom invata in cea de-a patra lectie. Prin aplicarea corecta a procesului de analiza si management al riscului aveti toate sansele sa castigati in trading. Deci da, parerea mea este ca elementul crucial se afla in lectiile 4 si 5.

