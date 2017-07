BRK Finanancial Services, Tradeville si BT Capital Partners au fost cele mai profitabile case de brokeraj de pe bursa in 2016, in vreme ce Swiss Capital, brokerul care a dominat piata in ultimii zece ani, a inregistrat un minus 7,2 mil. lei, cat toate firmele aflate pe pierdere la un loc.

La realizarea articolului, nu au fost luate in calcul diviziile de brokeraj din grupurile bancare - care isi raporteaza rezultatele cumulat, la nivel de grup si nici casele de brokeraj straine (Wood&Co., Concorde Securities), care nu fac raportari in Romania.

Doar 5 din cele 25 de case de brokeraj de luate in calcul au reusit sa inchida anul trecut pe plus. In afara de cele trei mentionate anterior, doar firmele Ieba Trust si Oltenia Grup Invest au avut in 2016 un bilant pozitiv.

Topul brokerilor care au avut cele mai mari pierderi este condus de Swiss Capital, firma controlata de Bogdan Juravle inchizand anul 2016 cu un minus de 7,2 mil. lei, aproape cat toate pierderile cumulate (7,4 mil. lei) ale celorlalte firme de brokeraj din piata. Societatea nu a raportat la ministerul finantelor rezultatele financiare din 2015.

Brokerii cu cele mai bune rezultate financiare in 2016 Profit/pierdere neta 2016 (lei) Profit/pierdere neta 2015 (lei) Numar angajati BRK Financial 1.062.000 -2.738.000 42 Tradeville 605.000 -1.615.000 35 BT Capital Partners 377.000 475.000 67 Ieba Trust 62.000 250.000 14 Oltenia Grup Invest 2.700 -94.000 9 Romintrade -32.000 -52.000 7 Prime Transaction -77.000 0 14 Romcapital -86.000 -224.000 16 Finaco -124.000 -146.000 4 Interfinbrok -169.000 -43.000 8

