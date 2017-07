Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat listarea unei emisiuni de obligatiuni emise de Globalworth la Bursa de Valori Bucuresti. Emisiunea a fost lansata in luna iunie si are o valoare de 550 milioane lei.

Bondurile au o maturitate de cinci ani, scadenta la 20 iunie 2022, si o rata anuala a dobanzii fixa de 2,875%, platibila anual incepand cu 20 iunie 2018.

„Emiterea Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare aferent inregistrarii obligatiunilor emise de Globalworth Real Estate Investments Limited Guernsey in vederea admiterii la tranzactionare la BVB”, a transmis ASF intr-un comunicat de presa.

Titlurile listate pe bursa irlandeza au fost evaluate la BB + / stabil de catre Standard & Poor's si Ba2 / stabil de catre Moody's.

Compania Globalworth Real Estate Investments Limited este cel mai mare investitor in cladiri de birouri din Romania, fiind infiintata in anul 2013. In prezent, compania detine un portofoliu in valoare de circa 1,1 miliarde de euro, cladiri certificate clasa “A”, si se concentreaza asupra valorificarii oportunitatilor de investitii in Romania si in Europa.

Printre asset-urile companiei se numara Globalworth Tower, Green Court A si B, TCI, Unicredit HQ, Globalworth Plaza, Upground Towers. Actiunile companiei au fost acceptate la tranzactionarea pe piata bursiera de la Londra (AIM) in iulie 2013.