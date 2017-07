”In urma majorarii, capitalul social al bancii are valoarea de 4,34 miliarde lei, fiind impartit in 4,34 miliarde actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare. In prezent, sunt in derulare operatiunile de inregistrare a majorarii capitalului social la Depozitarul Central”, arata un raport trimis de Banca Transilvania.

Raportul anual al BNR a confirmat recent urcarea Bancii Transilvania pe locul al doilea al pietei in 2016, an in care a ajuns la active de 51,78 miliarde lei si o cota de piata de 13,15%, in urcare de la 12,6% in 2015.

Banca a obtinut a inregistrat in 2016 un profit net de 1,23 miliarde lei (273,3 milioane euro), in scadere cu 49% fata de anul precedent. Creditele neperformante, cu restante mai mari de 90 de zile, au coborat la 4,62% la finalul anului 2016, de la 9,75% la finalul anului anterior.

Banca este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 10,52 miliarde lei (2,31 miliarde euro).