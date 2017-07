"Bursa nu este doar un loc de speculatii, un joc cu suma nula intre unii care castiga si unii care pierd. Ar trebui sa fie un loc in care companiile se pot finanta in mod activ si au fost foarte putine astfel de cazuri pana in prezent", a declarat Manda.

Pe langa potentialul masiv de crestere al unei banci cu focus pe bancarizarea mediului rural, Manda subliniaza ca vrea sa construiasca o relatie pe termen mediu si lung cu investitorii, oferind la schimb "transparenta, incredere, dar si asteptari rezonabile pentru un randament anual masurat intr-un numar cu 2 cifre pentru o investitie in actiunile Patria pe o durata de timp mediu si lung".

Intrebat despre pachetul de actiuni pe care Ilie Carabulea inca il mai detine la banca rezultata din fuziune, de aproape 11%, seful Axxess Capital a precizat ca, potrivit legislatiei in vigoare, actionarii au posibilitatea de a se retrage din societate, in masura in care isi exercita acest drept in termenii si conditiile stabilite de lege.

"Dl. Carabulea a solicitat retragerea si aceasta operatiune se va desfasura prin posibila rascumparare a acestor actiuni de catre banca in conditiile legii. De asemenea, actionarii au posibilitatea de a-si valorifica pachetele detinute, prin tranzactii efectuate direct pe piata de capital, in orice moment. Bursa dispune de mecanisme de tranzactionare continua, iar actionarii pot decide care este cel mai bun moment pentru astfel de operatiuni", a explicat presedintele CA al Patria Bank.

Manda a mai subliniat ca nu intentioneaza delistarea bancii, ci - dimpotriva - cresterea free float-ului. "Intentionam sa devenim un emitent activ pe Bursa si consideram aceasta strategie de angajare activa a investitorilor prin piata de capital ca parte integranta si esentiala in planurile noastre de dezvoltare".

