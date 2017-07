Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a finalizat analiza de specialitate referitoare la existent a unor posibile indicii privind incident a dispozitiilor legale in materia abuzului pe piata, initiata in contextul evolutiei pietei bursiere din data de 29.06.2017. Sub acest aspect analiza a relevat faptul ca nu sunt intrunite conditiile impuse de cadrul legal pentru existenta unei fapte de manipulare a pietei prin diseminarea de informatii false sau inselatoare, astfel cum aceasta este definita in Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”, se arata in comunicatul ASF.

In data de 29 iunie, dupa audierea sa din comisiile reunite de Buget-finante din Parlament, ministrul Finantelor Ionut Misa a afirmat ca Guvernul va desfiinta Pilonul II de pensii. Ulterior, declaratia a fost retrasa, la presiunea conducerii partidului de guvernamant, insa, in cele cateva ore dintre cele doua declaratii actiunile de la Bursa din Bucuresti au inregistrat pierderi importante.

Autoritatea a anuntat, in urma cu o saptamana, ca analizeaza efectele declaratiilor ministrului de Finante, Ionut Misa, cu privire la desfiintarea Pilonului II de pensii supra pietei bursiere.

Pe de alta parte, in urma cu cateva luni, ASF a amendat compania NN Pensii cu 1% din capital, echivalentul a 750.000 lei, si pe directorul general, Raluca Tintoiu cu 100.000 de lei (careia I-a fost retrasa si autorizatia) pentru faptul ca si-a avertizat clientii, printr-o scrisoare, cu privire la existenta riscului de nationalizare a fondurilor de pensii private.

Tot ca urmare a acestui scandal, dar si pe fondul problemelor din piata RCA, fostul presedinte al ASF, Misu Negritoiu, a fost revocat din functie.

Sursa foto: Agerpres foto