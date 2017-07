Romania pare sa fie la un pas de promovarea pe lista pietelor emergente, fapt care ar pune tara pe radarul multor investitori noi, considera Rafael Szczepaniak, head of EMEA Emerging Markets in cadrul UBS Investment Bank. Acesta a subliniat interesul sporit din partea companiilor private romanesti care vor sa se listeze pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

“Recent am remarcat o nouta tendinta – o dorinta clara a companiilor private romanesti sa se listeze pe bursa locala. (…) Exista un numar ridicat de start-up-uri inovatoare, companii de tehnologie, precum si o bursa aflata in dezvoltare si o institutie de reglementare sofisticata care dau motive unui numar mult mai ridicat de fonduri de investitii sa urmareasca emitentii din Romania”, a declarat Szczepaniak, pentru publicatia Emerging Europe.

Progresele facute in ultimii ani de piata de capital romaneasca l-au facut si pe Carsten Hesse, equity strategist in cadrul bancii germane Berenberg sa considera ca bursa locala merita sa intre in liga pietelor emergente. “A fost piata de capital cea mai performanta dintre tarile care au primit un bailout in timpul crizei financiare globale. Din martie 2009, bursa romaneasca a urcat cu 250%”, a mentionat Hesse.

Trei companii private s-au listat pe Bursa de Valori Bucuresti in ultimele sapte luni, cel mai mare IPO fiind cel desfasurat de catre Digi Communications (proprietarul RCS&RDS), in valoare de 944 mil lei (207 mil. euro). De asemenea, pe BVB s-au mai listat si furnizorul de servicii medicale Medlife (M) si producatorul de utilzaje industriale AAGES Targu-Mures (AAG).

Desi Bursa de Valori Bucurestia bifat cu succes inchiderea celui mai mare IPO privat realizat vreodata in Romania, listarea Digi Communications este departe de a rezolva problema lichiditatii pietei locale si, implicit, obtinerea ravnitului statut de piata emergenta.

Romania este in momentul de fata clasificata ca fiind o piata de frontiera de catre MSCI si FTSE Russell, insa criteriile de lichiditate impuse de ambele agentii nu sunt inca indeplinite.

Sursa foto: BVB