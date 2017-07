Transgaz a primit o scrisoare din partea FGSZ – operatorul national de transport de gaze naturale din Ungaria, in care compania anunta ca gazoductul Romania-Ungaria-Austria se va opri in Ungaria, dupa ce Consiliul de Supraveghere al FGSZ a considerat ca dezvoltarea acestuia catre statul austriac nu este eficienta din punct de vedere economic. Oficialii Transgaz spun ca dezvoltarea proiectului BRUIA pe teritoriul Romaniei ramane neafectata chiar si in urma acestui anunt.