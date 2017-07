Ministerul Energiei, actionarul majoritar al Hidroelectrica, vrea sa schimbe contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, propunand o serie de amendamente care ar usura intrarea in board a unor persoane aflate intr-un evident conflict de interese. Fondul Proprietatea (FP) a cerut revocarea intregului Consiliu, in vreme ce statul a raspuns propunand aceeasi membri care sunt acum in board.

Hidroelectrica va sustine o Adunare Generala Ordinara a actionarilor in data 3 august, pe ordine de zi aflandu-se o serie de puncte a caror introducere a fost ceruta de Fondul Proprietatea, al doilea cel mai mare actionar al companiei. Principalele solicitari ale FP vizeaza revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere. Mandatele provizorii ale acestora urmau sa expire in data de 19 august.

Fondul Proprietatea a propus-o pe Oana Truta pentru viitorul Consiliu de Supraveghere (actualul reprezentant al FP in Consiliu), in vreme ce statul a propus aceeasi membri care sunt si in prezent in conducerea Hidroelectrica (Ioana-Andreea Lambru, Radu-Spiridon Cojocaru, Karoly Borbely, Dan-Laurentiu Tudor, Horia Marian Gambuteanu si Andreea Negru-Ciobanu).

Statul a propus si o serie de modificari pentru contractele de mandat ale viitorilor membri ai CS, eliminand o serie de articole, sintagme si definitii ce vizau in principal conflictele de interese si obligatiile de neconcurenta care protejau Hidroelectrica si actionari sai. In contractul de mandat propus in viitoarea AGA, si publicat pe website-ul Hidroelectrica, nu se evidentiaza in niciun fel care au fost modificarile comparativ cu versiunea din prezent a contractului.

Reprezentantii Ministerului nu au motivat oficial aceste modificari, insa ele vin cel mai probabil in contextul problemelor pe care doi dintre membrii Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica le aveau din punct de vedere al conflictului de interese si obligatiilor de neconcurenta.

Mai exact, la inceputul lui iulie, in CS Hidroelectrica a fost ales Radu Spiridon Cojocaru, care este totodata si membru si in Consiliul Petrom. Acesta nu a acceptat mandatul ca urmare a unui posibil conflict de interese. De asemenea, Dan Laurentiu Tudor - un alt membru in CS Hidroelectrica – este director general adjunct Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), si an acest caz putand sa fie ridicata problema existentei unui conflict de interese. Tudor este si cel care l-a recomandat personal, luna aceasta, pe Bogdan Badea pentru functia de CEO al Hidroelectrica.

Reprezentantii Fondul Proprietatea considera ca noile contractele de mandat propuse cresc riscul unor potentiale practici corupte si abuzive, din cauza faptului ca elimina sau reduc substantial cateva dintre obligatiile-cheie ale membrilor Consiliului, care erau prevazute in contractul anterior.

Potrivit noului contract propus, membrii Consiliului nu mai sunt raspunzatori pentru respectarea obligatiilor de neconcurenta, conflict de interese, abtinerea de a solicita diverse servicii sau pastrarea confidentialitatii informatiilor obtinute in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. In opinia Fondului, acest lucru sporeste mult riscul de coruptie in cea in Hidroelectrica, lucru ce i-ar putea afecta performantele prezente si viitoare.

“Noul contract de mandat creeaza un precedent extrem de periculos, permitand membrilor Consiliului sa detina pozitii in conducerea sau in consiliile altor companii energetice. Aceasta situatie deschide practic Cutia Pandorei si ridica ingrijorari serioase cu privire la determinarea si responsabilitatea de a actiona in cel mai bun interes al companiei si de a nu folosi pozitia de membru in Consiliul Hidroelectrica pentru a servi interese personale”, spune Greg Konieczny, managerul Fondul Proprietatea.

Hidroelectrica a fost anul trecut cea mai profitabila companie de stat din Romania, raportand un castig brut de 1,5 mld. lei, cu 36% mai mult decat in 2015. In primele cinci luni din 2017, compania a raportat un profit de 744 milioane lei, cu 26% mai mult decat profitul brut inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.

Producatorul de energie trebuia sa se listeze pe Bursa de Valori Bucuresti inca de anul trecut, dar finalizarea procedurilor privind iesirea din insolventa, precum si decizii politice privind schimbarea conducerii fac imposibil un IPO chiar si in acest an.