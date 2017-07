Initial, documentele angajante ale tranzactiei au fost semnate in data de 29 aprilie, insa deal-ul a fost amanat din cauza faptului ca procurorii DIICOT au instituit sechestru pe bunurile companiei KMG International, inclusiv asupra rafinariei Petromidia. Sechestrul a fost impus in vederea recuperarii sumelor de 1,7 mld. lei lei, 290,7 mil. dolari si 34,9 mil. euro in dosarul Rompetrol II.

„Finalizarea tranzactiei va permite stabilirea unei baze solide de cooperare intre KMG si CEFC, facilitand extinderea ulterioara a companiei KMGI in Europa de Est si de Vest, dar si in alte regiuni ale lumii. Acest joint venture va beneficia de potentialul resurselor energetice din Kazahstan si de resursele financiare ale Chinei, pentru extinderea activitatilor in contextul proiectului global ‘One belt, one road’. Proiectul reprezinta o oportunitate exceptionala pentru KMGI din perspectiva extinderii operatiunilor sale in Republica Kazahstan, care, la randul sau, va asigura implementarea programelor guvernamentale pentru atragerea investitiilor”, mentioneaza, intr-un comunicat de presa, Zhnat Tussupbekov, CEO al KMG International.

Aceste a mai adaugat ca o atentie deosebita va fi acordata proiectelor din Romania, fiind statul in care Grupului KMGI detine principalele active.

Participarea KMG si CEFC in noul joint-venture KMGI va fi de 49%, respectiv 51%.

In decembrie 2016 a fost semnat acordul intre KMG si CEFC privind vanzarea pachetului de 51% din actiunile Grupului KMGI, care detine si desfasoara activitati de rafinare, comercializare si distributie titei si produse petroliere prin reteaua proprie de benzinarii Rompetrol in Romania, Bulgaria, Moldova, Georgia, precum si prin intermediul partenerilor sai din regiunea Marii Negre.

Compania CEFC a primit recent acordul din partea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si confirmarea Consiliului Concurentei pentru finalizarea tranzactiei de preluare a pachetului majoritar de actiuni al KMG International. Aprobarile primite din partea autoritatilor abilitate din Romania reprezinta o etapa importanta in derularea procedurilor tranzactiei, de aceea, dupa derularea tuturor demersurilor legale necesare, aceasta poate fi incheiata in aceasta toamna.

Conform acordului dintre KMG si CEFC, compania chineza va efectua investitii in dezvoltarea de noi proiecte in Romania, Uniunea Europeana si tarile adiacente Drumului Matasii din China si Europa. In acelasi timp, KMG va continua sa livreze titei catre subsidiara sa KMGI in scopul de a sustine si de a extinde operatiunile sale de baza in Europa.

