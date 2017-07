Actionarii Alpha Bank Romania au aprobat lansarea unei emisiuni de obligatiuni in valoare de pana la 300 mil. lei, pentru diversificarea surselor de finantare ale bancii.

Oficialii Alpha Bank spun ca analizeaza oportunitatea de a accesa piata locala de capital prin lansarea unei emisiuni de obligatiuni, dupa ce, recent, agentia financiara internationala Moody’s a atribuit bancii ratingul Ba3 pentru depozite pe termen lung in lei si valuta, rating de baza B2 si rating de contrapartida Ba2.

Decizia adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este valabila pentru urmatoarele 18 luni.

Alpha Bank Romania a inregistrat in 2016 un profit net de 114,6 milioane lei la venituri operationale cu 16% mai mari decat in anul anterior. Nivelul creditelor a atins 11,4 miliarde lei in timp ce depozitele au crescut cu 26% pana la 7,9 miliarde de lei. Rata de adecvare a capitalului a ajuns, incluzand profitul pe 2016, la 23,46%.

Saptamana viitoare va intra la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti emisiunea de obligatiuni Globalworth in valoare de 550 mil. lei.

