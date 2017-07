“Avem sedinte de Consiliu in care se negociaza prelungirea mandatului pe care Ludwik Sobolewski il are. Vreau sa continuam mandatul, insa pachetul salarial va fi diferit de cel actual; in orice caz informatiile potrivit carora mai ales partea fixa a salariului ramane aceeasi nu sunt corecte”, a declarat Lucian Anghel, presedintele BVB.

Salariul lui Ludwik Sobolewski nu a fost niciodata publicat oficial, insa a fost un subiect intens discutat in piata pe durata mandatului acestuia. Potrivit declaratiei de avere din perioada cand era presedintele Postei Romanei, Sobolewski a incasat de la BVB, in 2015, venituri totale (salariu si bonusuri) de aproape 1,39 mil. lei (echivalentul a 115.000 lei pe luna / 25.000 euro pe luna).

Mandatul de CEO al lui Sobolewski expira la finalul lunii august, polonezul fiind numit in functie cu patru ani in urma, pe data de 21 august. Pana la acea data, reprezentantii Consiliului BVB trebuie sa decida daca ii vor prelungi mandatul sau daca vor cauta un inlocuitor. Prelungirea mandatului nu este supusa votului actionarilor, decizia apartinand in totalitate membrilor board-ului. Desi Sobolewski are sanse ridicate sa primeasca un nou contract, in Consiliul BVB exista membri care nu il mai sustin pe polonez.

Ludwik Sobolewski este al doilea cel mai longeviv CEO al Bursei de Valori Bucuresti, dupa Stere Farmache. In ultimii patru ani, pe BVB s-au listat Romgaz, Electrica, Medlife si Digi Communications, precum si o serie de companii de talie mica in piata AeRO. Totusi, valoarea tranzactiilor facute in piata principala (exclus deal-uri si oferte publice) s-a redus usor in acest interval de timp.

Actiunile BVB cresteau luni cu 1,8%, pana la nivelul de 33,6 lei/titlu. La acesta cotatie, compania are o capitalizare de 257 mil. lei.

Sursa foto: Agerpres