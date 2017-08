Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale de constructii si instalatii, a inregistrat in prima jumatate a acestui an o cifra de afaceri de 171,6 milioane de lei, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2016, in contextul reducerii vanzarilor din domeniul lucrarilor de infrastructura, a anuntat marti compania.

In primele sase luni din 2017, profitul net al Grupului Teraplast a fost de 7,89 milioane de lei, in scadere cu 59% fata de aceeasi perioada din 2016, iar EBITDA (profitul inainte de dobanda, taxe, depreciere si amortizari) a fost de 18,3 milioane de lei, in scadere cu 35%, scrie news.ro.

Potrivit reprezentantiilor companiei, indicatorii de profitabilitate la nivel de grup au fost influentati de scaderea vanzarilor si de faptul ca anumite cheltuieli au ramas constante. Scaderea cifrei de afaceri a Teraplast a avut loc din cauza reducerii vanzarilor din domeniul lucrarilor de infrastructura. Daca in primul semestru din 2016 grupul a vandut 43 milioane lei, in primul semestru din 2017 a vandut 23 milioane lei pe acest segment.

“Blocajul din infrastructura continua sa influenteze negativ business-ul Teraplast, iar din informatiile pe care le detinem in acest moment nu vor exista imbunatatiri semnificative in urmatoarea jumatate a anului. Romania a primit, in primele cinci luni din 2017, din fondurile structurale ale UE pentru exercitiul financiar 2014-2020, un milion de euro, ceea ce corespunde unei absorbtii de 0,004% din totalul sumei alocate in exercitiul financiar curent. Cum principalele autoritati de management prin intermediul carora se fac rambursarile din fonduri UE nu sunt autorizate, Romania nici nu va primi bani in perioada urmatoare. In acest context, pentru niciunul din cele 43 de proiecte noi de infrastructura de mediu nu s-a trecut in etapa de semnare a contractelor de lucrari, majoritatea fiind cel mult in faza de proiectare", a afirmat directorul general al Teraplast, Mirela Pop.

Pop a mai spus ca solutia pe care a gasit-o pentru a compensa scaderile din infrastructura este cresterea aportului noilor afaceri achizitionate in prima jumatate a anului.

“Anticipam ca fabrica de panouri TeraSteel Serbia va aduce anul acesta un plus de aproximativ 4 milioane de euro in cifra de afaceri consolidata, iar Depaco va avea de asemenea o contributie importanta. De aceea, suntem increzatori ca vom reusi sa fim aproape de tintele de vanzari si de profitabilitate propuse pentru acest an”, a completat directorul general al Teraplast.

Grupul Teraplast include societatea Teraplast (producator de tevi, granule si profile din PVC), filialele TeraSteel si Terasteel Serbia (producatori de panouri sandwich si structuri metalice zincate), Teraglass (producator de ferestre si usi din PVC), Teraplast Logistic (incepand cu iunie 2016 coordoneaza activitatile logistice ale Grupului) si Teraplast Ungaria (distribuitor) si societatile controlate in comun Politub (producator de tevi din polietilena) si Depaco (producator de tigla metalica).

Participatia de 60% in Depaco, al doilea producator de tigla metalica din Romania, si fabrica de panouri sandwich din Serbia, cu o capacitate de productie similara celei a TeraSteel, au fost cumparate in prima parte a acestui an. Investitia in fabrica din Serbia si achizitia a 60% din Depaco au fost finantate prin imprumuturi bancare.

Teraplast a realizat in primele sase luni din 2017 investitii in echipamente de 31 milioane lei. Grupul si-a propus pentru 2017 un buget de investitii de 84 milioane lei. Aceste investitii vor fi directionate inspre investitii financiare, diversificare sau crestere capacitate – achizitii unitati de productie noi, mentenanta, reparatii capitale constructii, echipamente si matrite, investitii financiare, imbunatatire calitate, cercetare si laborator.

O contributie pozitiva la evolutia veniturilor consolidate a avut-o TeraSteel, care in prima jumatate a anului a realizat o cifra de afaceri de 64,8 milioane de lei, in crestere cu 22% fata de venitul obtinut in aceeasi perioada a anului trecut.

Din anul 2008, compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti, cu simbolul TRP. Cel mai mare actionar al Teraplast este omul de afaceri Dorel Goia, cu 46,77% din actiuni, in timp ce fondul KJK Fund II din Luxemburg are o participatie de 10,03%.