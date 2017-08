Consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a decis in sedinta de luni numirea lui Radu Hanga, director executiv strategie-coordonare al grupului financiar Banca Transilvania, ca membru provizoriu pe pozitia ramasa vacanta in urma decesului lui Cristian Micu.

”Radu Hanga va incepe exercitarea atributiilor aferente acestei pozitii dupa validarea sa individuala de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara”, arata un comunicat transmis pe site-ul BVB.

Radu Hanga este director executiv strategie-coordonare al grupului financiar Banca Transilvania, care include intre altele BT Capital Partners, BT Leasing, BT Asset Management.

El a demisionat luna trecuta din functia de membru al consiliului de administratie al Boromir Prod Buzau (SPCU).

De asemenea, Hanga si-a depus in aprilie demisia din functia de administrator al SIF Moldova, el fiind ales la inceputul lunii aprilie in boardul SIF Oltenia.

”Ca urmare a cererii depuse de actionarul Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, procesul vizand nominalizarea definitiva a membrului Consiliului Bursei de catre Adunarea Generala a Actionarilor urmeaza sa fie realizat in termenii legali, precum si potrivit solicitarii, si se va desfasura in mod independent de numirea membrului provizoriu”, mai informeaza BVB.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a realizat in primul trimestru din acest an un profit net de 2,83 milioane lei, de 70 de ori mai mare decat rezultatul raportat in perioada similara a anului trecut, de 0,04 milioane lei, ca urmare a cresterii valorii tranzactiilor.

Veniturile operationale ale grupului BVB au inregistrat in primele trei luni ale anului un nivel de 9,19 milioane lei, in crestere cu 42% fata de perioada similara a anului trecut (6,49 milioane lei), in principal pe fondul cresterii activitatii de tranzactionare cu actiuni a BVB, dar si ca urmare a cresterii veniturilor din activitatea de compensare-decontare a Depozitarului Central.

Pe piata reglementata au fost realizate tranzactii cu actiuni de 2,4 miliarde lei, cel mai bun prim trimestru din ultimii sase ani.

Sursa foto: Agerpres