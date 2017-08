In urma acestei tranzactii, Teraplast va avea o participatie de 99,99% din capitalul social al Politub, iar Terasteel o participatie de 00,01%.

Achizitia pachetului de actiuni este conditionata de obtinerea avizului favorabil de preluare din partea Consiliului Concurentei.

„Unul dintre principalele motive care au stat la baza acestei decizii a fost dorinta grupului de a avea un mai mare control asupra companiei, respectiv de a implementa deciziile de management mai rapid si eficient, pentru a fi in acord cu cerintele actuale ale pietei. De asemenea, un alt factor important avut in vedere este dezvoltarea acestui segment de produse”, mentioneaza, intr-un comunicat de presa, Mirela Pop, Director General Teraplast

Reprezentantii Teraplast mai spun ca aceasta achizitie era prevazuta in planul de investitii a grupului, Politub S.A. fiind un jucator important pe piata tevilor de apa si gaz. In 2016, societatea a realizat o cifra de afaceri de 49 milioane lei si un profit net de 1,75 milioane lei.

Fabrica Politub detine in proprietate 32.800 mp, din care 4.700 de mp fiind hale de productie. Compania detine sase linii de fabricatie de teava de polietilena, dintre care: cinci de teava lisa apa, gaz si comunicatii – Krauss Maffei si Battenfeld-Cincinnati – cu capacitatea de a produce tevi cu diametre cuprinse intre 20mm si 670mm si una de productie teava corugata – Drossbach – cu capacitatea de a produce tevi cu diametre cuprinse intre 90 si 160mm.

Produsele fabricate sunt complementare cu celelalte linii de business ale Teraplast, impreuna oferind solutii pentru proiecte complexe de logistica, mediu si utilitati.

Portofoliul de produse al Grupului este structurat pe sapte linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule, Panouri termoizolante, Structuri metalice zincate, Tamplarie termoizolanta si Tigla metalica, detinand pozitii de top pe o mare parte din aceste piete. Compania-mama Teraplast este lider de piata pe segmentele de canalizari exterioare si granule, si este al doilea jucator de pe piata de canalizari interioare. Subsidiara TeraSteel este al doilea jucator de pe piata de panouri sandwich si liderul pietei de structuri metalice zincate.

Sursa foto: Compania