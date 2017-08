Spitalul Humanitas din Cluj ofera o gama de servicii medicale axate cu precadere pe tratamente chirurgicale, dar detine in portofoliu si specialitati medicale acordate in regim ambulatoriu care sustin activitatea chirurgicala prin consultatii multidisciplinare preoperatorii, tratamente si urmarire postoperatorie. In perioada urmatoare, MedLife isi propune sa dezvolte Spitatul Humanitas din Cluj si sa devina cel mai mare furnizor privat de servicii medicale integrate din oras.

Am intrat pe piata din Cluj-Napoca inca din anul 2008, odata cu deschiderea unui laborator de analize si a unui centru de medicina muncii. In anul 2015, ne-am extins si am deschis prima Hyperclinica MedLife in Cluj devenind primul operator medical care pune la dispozitia clujenilor solutii de ambulator, imagistica si laborator. Ne-am dorit foarte mult sa adaugam si partea de servicii spitalicesti. Odata cu preluarea pachetului majoritar al companiei Valdi Medica SRL devenim primul operator national care detine o unitate spitaliceasca in orasul Cluj, cu atat mai mult ca putem face asta alaturi de o echipa de medici de un asemenea calibrul. Intentionam ca alaturi de partenerii nostri sa dezvoltam substantial spitalul in perioada imediat urmatoare si sa devenim cel mai mare furnizor privat de servicii medicale integrate din orasul Cluj Mihai Marcu, Presedinte si CEO al MedLife

Spitalul Humanitas din Cluj va trece prin cateva transformari: extinderea sectiei clinice de spitalizare continua, dezvoltarea ambulatorului integrat si infiintarea unei sectii de spitalizare de zi pentru pacientii supusi unor interventii terapeutice minim invazive.

Ne dorim sa ajutam cat mai multi oameni sa beneficieze de expertiza, entuziasmul si dedicarea echipei noastre si am ales sa facem lucrul acesta impreuna cu un partener capabil si experimentat ca echipa MedLife. Astfel suntem convinsi ca pacientii care ne vor trece pragul vor beneficia de multiple posibilitati de diagnostic si tratament, intr-un mediu extrem de primitor

Adrian Barbos, membru fondator Spitalul Humanitas Cluj

Spitalul Humanitas a fost deschis la sfarsitul anului 2016, fiind cel mai nou spital privat din Cluj- Napoca. Acesta ofera o gama variata de servicii si tratamente chirurgicale avansate precum: chirurgie endocrina, chirurgie oncologica si reconstructiva, chirurgie plastica, chirurgie reparatorie a peretelui abdominal si chirugie estetica facute de medici cu o buna pregatire profesionala si dedicati profesiei. Totodata, spitalul este dotat cu aparatura de ultima generatie, iar blocul operator este dotat cu 2 sali de operatie si un compartiment de anestezie si terapie intensiva.

Odata cu finalizarea acestei tranzactii, grupul MedLife va ajunge la cea de 16-a achizitie, Anima fiind ultima anuntata.

