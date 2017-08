Compania care proiecteaza si produce schimbatoare de caldura si sisteme de schimb termic a fost transferata de pe Busa din Sibiu (Sibex), care va fuziona cu Bursa de Valori Bucuresti. Alaturi de Romradiatoare, pe AeRO au mai fost transferate si actiunile Casa Alba - Independenta Sibiu (CAIN), Icerp Ploiesti (ICER), Professional IMO Partners (PPLI), Romanofir Talmaciu (ROOF), Virola - Independenta Sibiu (VIRO), Selca Pitesti (SELC) si Sigistrat Sighetu Marmatiei (SIGS).

„Avand in vedere ca fuziunea prin absorbtie a SIBEX-Sibiu Stock Exchange a intrat pe ultima suta de metri, mai multe companii vor fi tranzactionate pe piata AeRO. Suntem increzatori ca aceste noi parteneriate vor fi de bun augur pentru noile companii listate la BVB mai ales avand in vedere ca Romania este foarte aproape de modelul <<o singura tara, o singura bursa>>”, a declarat, intr-un comunicat de presa, Ludwik Sobolewski, CEO BVB.

Romradiatoare are peste 90 de ani de experienta in industria prelucratoare si peste 55 de ani in proiectarea si executia de radiatoare. In prezent, Romradiatoare proiecteaza si produce schimbatoare de caldura si sisteme de schimb termic pentru motoare si alte aplicatii industriale si rezidentiale, precum si o gama larga de piese metalice si module asamblate, peste 80% din produse fiind destinate exportului. Produsele Romradiatoare sunt exportate direct sau prin intermediari in tari precum: Marea Britanie, Franta, Slovacia, Ungaria, Polonia, Belgia, Bulgaria, Cehia, SUA, Danemarca, Egipt si Germania.