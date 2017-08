Administratorii producatorului de electrocasnice Electroarges (ELGS) au aprobat initierea procedurii ofertei publice de preluare obligatorie a Carbochim (CBC) si efectuarea demersurilor in acest sens in fata ASF. Acestia au convocat si o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ce are pe ordinea de zi revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.