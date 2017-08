“Patria Bank a receptionat ordonanta de plata formulata de dl. Ilie Carabulea prin care acesta din urma, in calitate de reclamant, solicita obligarea Patria Bank, in calitate de parat, in solidar cu administratorii acesteia, sa plateasca paratului sumele de (a) 40.666.949 lei pretul actiunilor rascumparate de societatea parata, (b) dobanda legala penalizatoare aferenta sumei datorate, egala cu rata de referinta BNR majorata cu 4% incepand cu data introducerii cererii de fata si pana la plata efectiva si (c ) cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru si onorar avocat”, a anuntat Patria intr-un comunicat trimis Bursei de Valori Bucuresti.

Oficialii bancii sustin ca obligatia de plata a sumelor de bani aferente actiunilor care au facut obiectul cererilor de retragere ca urmare a fuziunii dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank nu este scadenta inca.

“Dupa cum s-a mentionat in clar in cadrul Procedurii de retragere – pusa la dispozitia investitorilor inca dinainte de adunarea generala a actionarilor din data de 5 octombrie 2016 care a aprobat proiectul de fuziune – obligatia de rascumparare este conditionata de indeplinirea unor cerinte impuse de prevederile legale aplicabile, intre care se numara: i) implementarea fuziunii si ii) aprobarea prealabila a BNR cu privire la operatiunea de rascumparare. Conditiile care a fecteaza obligatia de plata a pretului nu sunt indeplinite integral pana in prezent si, ca atare, obligatia de plata a pretului nu este exigibila. In plus suma solicitata de dl. Carabulea prin ordonanta de plata nu este determinata in conformitate cu prevederile legale incidente, fiind raportata la valoarea nominala a actiunilor, iar nu la pretul de retragere stabilit de un expert independent in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990 privind societatile”, explica reprezentantii Patria Bank.

Acestia adauga faptul ca au facut toate demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale, din acest motiv, in situatiile financiare aferente anului 2016 se consemneaza ca banca a recunoscut datorii contingente fata de actionarii minoritari care prezinta obligatii viitoare.

Actiunile PBK cresteau joi, la deschiderea bursei, cu 2,4%, pana la nivelul de 0,1055 lei/unitate, capitalizarea bancii atingand astfel 396,9 mil. lei.

Sursa foto: Shutterstock