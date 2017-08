Profitul operational al Grupului BVB a fost de 5,98 mil. lei, in crestere de aproape cinci ori fata de rezultatul obtinut in semestrul similar al anului 2016, cand pe bursa nu a fost listata nicio companie.

Veniturile operationale inregistrate de grup in perioada iarnuarie – iunie 2017 au fost de 20,2 mil. lei, in crestere cu 43% comparativ cu perioada similara de anul trecut, in vreme ce cheltuielile operationale s-au majorat cu 11%, pana a 14,3 mil. lei.

Valoarea tranzactionata pe toate pietele a depasit de 3,7 mld. lei in trimestrul al doilea, in crestere cu 34% fata de acelasi trimestru al anului anterior. Pentru primele sase luni valoarea tranzactionata pe toate pietele a fost de 6,7 mld. lei, in crestere cu 37% fata de aceeasi perioada a anului anterior.

Profitul net consolidat obtinut in trimestrul II al anului 2017 a fost de 2,32 mil. lei, in crestere cu 32% fata de rezultatul net obtinut in aceeasi perioada a anului anterior (T2.2016: 1,76 mil. lei) cu o marja neta de 22%, rezultat obtinut in proportie de 76% din segmentul de tranzactionare al Grupului.

Activitatea de tranzactionare la BVB pe piata de actiuni a fost mai intensa in primul semestru al anului, fiind inregistrata o crestere cu 37% fata de primul semestru al anului 2016 pana la un nivel de 6,70 mld. Lei. Pentru piata reglementata de actiuni, valoarea medie zilnica a tranzactiilor a fost de 51,69 mil. lei. La Bursa de Valori Bucuresti s-au incheiat cu succes 2 oferte publice initiale (IPO) in trimestrul al doilea, cu o valoare cumulata de peste 874,5 mil. lei.

Piata produselor structurate a scazut cu 36% fata de primul semestru din 2016, pana la 150 mil. lei (S12016: 233 mil. lei).

Indicii principali ai BVB, BET si BET-TR, au testat maximele ultimilor 9 ani. Indicele BET, extins la 13 companii, a atins in luna mai valoarea de 8.769 puncte, cea mai mare valoare inregistrata in primul semestru din 2017.

