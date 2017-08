In proiectul de lege se interzice distribuirea in Romania, catre clientii de retail, a mai multor instrumente financiare derivate care se tranzactioneaza prin intermediul unei platforme electronice.

Primele pe lista sunt optiunile binare. Acestea au o reputatie destul de proasta in pietele de capital, in principal din cauza faptului ca sunt echivalate unui pariu financiar in urma caruia investitorul isi poate pierde usor toti banii.

Celelalte instrumente financiare interzise sunt contractele futures si contractele pe diferenta (CFD) ce au valute ca activ suport si care totodata nu se tranzactioneaza pe o piata reglementata – de exemplu Bursa de Valori Bucuresti.

Intrebati despre motivele care au determinat interzicerea CFD-urilor pe Forex, oficialii ASF au aratat ca riscurile asociate acestor investitii, precum si numarul din ce in ce mai mare de persoane care au raportat probleme legate de acestea au determinat Autoritatea sa ia masuri.

“Astfel, avand in vedere aceste prevederi (n.red. MiFID II si art. 42 din MiFIR), tinand cont de complexitatea acestor instrumente, riscurile asociate unei asemenea investitii (efectul de levier mare pe care il implica), numarul in crestere de investitori de retail care sunt nemultumiti de publicitatea agresiva a acestor instrumente si luand exemplul altor state membre care au adoptat deja masuri similare (Belgia, Franta), in cuprinsul proiectului de lege a fost introdusa, la art. 104, restrictia distribuirii anumitor instrumente financiare derivate catre investitorii de retail, precum si reguli privind modalitatea de distributie in Romania a acestor instrumente prin platforme electronice de tranzactionare”, mentioneaza reprezentantii ASF.

Publicitatea inselatoare si apelurile telefonice nesolicitate din partea unor brokeri ilegali de Forex a afectat negativ in ultimii ani imaginea Bursei de Valori Bucuresti, dar si a caselor de brokeraj de buna credinta din piata.

Circa 40% din petitiile din sectorul instrumentelor si investitiilor financiare primite anul trecut de Autoritate au facut referire la tranzactionarea in piata Forex, sau la entitatile neautorizate din piata.

Cititi articolul complet in Wall-Street PRO

Sursa foto: Shutterstock