Digi Communications (DIGI), compania care controleaza RCS&RDS, a raportat in primul semestru din acest an un profit net de 31,8 mil. euro (145,3 mil. lei), in crestere cu 390% comparativ cu perioada similara din 2016. Cresterea a fost sustinuta de vanzarile mai mari inregistrate de companie pe segmentul de telecomunicatii mobile, dar si de imbunatatirea venitului mediu generat de fiecare client.

Compania de internet si telecomunicatii a avut venituri totale de 454 mil. euro in intervalul ianuarie - iunie, cu 12% mai mult decat cele de 405,2 mil. euro din S1 2016.

La nivel trimestrial, Digi a revenit pe profit in T2 2017, cand a inregistrat un castig de 16 mil. euro, comparativ cu pierderea de 6,5 mil. euro din T2 2016. Veniturile companiei au urcat cu 22% in trimestrul al doilea, atingand nivelul de 227,3 mil. euro. De asemenea, Digi si-a redus cheltuielile financiare nete la 8,9 mil. euro in T2 2017 (vs 15,1 mil. euro in T2 2016), variatie datorata scaderii cheltuielii cu dobanzile ca urmare a refinantarii datoriilor din 2016, cat si inregistrarea unui castig din variatia cursului de schimb, comparativ cu perioada anterioara.

Rezultatele pozitive inregistrate de proprietarul RCS&RDS vin dupa ce compania a avut o crestere de 38,6% a veniturilor din servicii de telecomunicatii mobile din Romania, pana la nivelul de 77,2 mil. euro. In schimb, veniturile din telefonie fixa si din segmentul DTH s-au redus cu 6,3%, respectiv 5,1%. Pe segmentele de internet fix si televiziune prin cablu, cresterile semestriale au fost de 5,2%, respectiv 3,7%.

“Cresterea veniturilor din Romania a fost determinata, in principal, de o crestere a ARPU (n.red. venit mediu per abonat) si a numarului de RGU (n.red. numar de abonati) pentru serviciile noastre de telecomunicatii mobile, a numarului de RGU pentru servicii de televiziune prin cablu si internet si date fixe. Numarul de RGU din serviciile de telecomunicatii mobile a crescut de la aproximativ 2.950 mii, la data de 30 iunie 2016, la aproximativ 3.381 mii RGU la data de 30 iunie 2017, o crestere de aproximativ 14,6%. ARPU din serviciile de telecomunicatii mobile a crescut la o medie de 4,0 EUR/lunar pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 iunie 2017, comparativ cu media de 3,2 EUR/lunar pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 iunie 2016, o crestere de aproximativ 25,0%, care a rezultat in mod principal din anumite modificari in mixul de pachete de abonament, clienti care au trecut la servicii de valoare mai mare si din cresterea generala a traficului”, se mentioneaza in raportul semestrial.

In Ungaria, cea mai mare crestere a fost inregistrata pe segmentul televiziunii prin cablu (+18,4% y/y), Digi raportand de asemenea si o crestere de 22% a categoriei “alte venituri” din aceasta tara.

Actiunile DIGI cresteau cu 0,7% in dimineata zilei de miercuri, atingand nivelul de 40,5 lei/actiune. Avand in vedere aceasta cotatie, compania este evaluata pe bursa la 4,05 mld. lei.

