Hidroelectrica nu a anuntat oficial demiterea Oanei Truta, in raportul privind hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31 august nefiind mentionat acest lucru.

In schimb, compania a anuntat ca a fost respins punctul de pe ordinea de zi privind revocarea hotararilor Consiliului de Supraveghere din data de 5 iulie 2017, prin care s-au numit noii membri ai Directoratului. De asemenea, a fost respinsa initierea unei actiuni in raspundere impotriva membrilor CS care aprobasera in sedinta din 5 iulie numirea membrilor Directoratului.

Atat revocarea hotararilor, cat si initierea actiunii in raspundere fusesera cerute de Fondul Proprietatea.

In AGA s-a decis in schimb initierea de catre Hidroelectrica a unei actiuni in raspundere impotriva Oanei Truta.

Cel mai recent episod al conflictului dintre FP si Ministerul Energiei a pornit de la faptul ca Ministerul a propus o serie de modificari pentru contractele de mandat ale viitorilor membri ai CS, eliminand o serie de articole, sintagme si definitii ce vizau in principal conflictele de interese si obligatiile de neconcurenta care protejau Hidroelectrica si actionari sai.

Reprezentantii Ministerului nu au motivat oficial aceste modificari, insa ele vin cel mai probabil in contextul problemelor pe care doi dintre membrii Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica le aveau din punct de vedere al conflictului de interese si obligatiilor de neconcurenta.

Mai exact, la inceputul lui iulie, in CS Hidroelectrica a fost ales Radu Spiridon Cojocaru, care este totodata si membru in Consiliul Petrom. Acesta nu a acceptat mandatul ca urmare a unui posibil conflict de interese. De asemenea, Dan Laurentiu Tudor - un alt membru in CS Hidroelectrica – este director general adjunct Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), si an acest caz putand sa fie ridicata problema existentei unui conflict de interese. Tudor este si cel care l-a recomandat personal pe Bogdan Badea pentru functia de CEO al Hidroelectrica.

