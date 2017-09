International Investment Bank are sediul in Moscova si are ca tari membre Romania, Bulgaria, Cuba, Cehia, Ungaria, Mongolia, Rusia, Slovacia si Vietnam.

Intr-un anunt publicat pe BVB, banca informeaza ca a mandatat BT Capital Partners si Banca Comerciala Romana pentru a actiona in calitate de manageri principali cu privire la o noua emisiune de obligatiuni cu maturitate medie, denominate in lei si/sau potential in euro. Fondurile obtinute vor fi folosite pentru consolidarea si extinderea portofoliului existent si pentru finantarea activitatilor din Romania.

In 2015 si 2016, banca a mai realizat alte doua emisiuni de obligatiuni, in valoare totala de 411 mil. lei, de asemenea listate pe Bursa de Valori Bucuresti.

