Fondul Proprietatea (FP) ia in calcul vanzarea pachetului de aproape 20% din actiunile Hidroelectrica, desemnand UBS si Citigroup sa intermedieze o posibila tranzactie. Anuntul vine in contextul in care reprezentantul Fondul Proprietatea in Consiliul Hidroelectrica, Oana Truta, a fost revocata din functie ca urmare a unei decizii a Ministerului Energiei.

Update: Johan Meyer, Co-CEO si Co-Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a explicat ulterior motive deciziei de a cauta un cumparator pentru actiunile Hidroelectrica.

"Am decis sa evaluam opțiunile strategice pentru participatia noastra la Hidroelectrica, din cauza lipsei de progres privind listarea propusa a companiei, in ciuda conditiilor favorabile de piata și a interesului semnificativ manifestat de investitori. In plus, in opinia noastra, o baza mai larga de actionari, pe langa Fondul Proprietatea, va continua sa consolideze guvernanta corporativa adecvata si sa monitorizeze in permanenta nivelul de transparenta si responsabilizare a conducerii pentru performanta generala a companiei. Fondul Proprietatea isi va pastra pozitia ferma impotriva oricaror actiuni care ameninta sa distruga valoarea companiei.In acelasi timp, strategia preferata de Fond este listarea Hidroelectrica, iar cele doua procese pot fi combinate in scopul maximizarii valorii companiei pentru actionarii nostri”, a declarat Johan Meyer.

Pachetul de actiuni Hidroelectrica este in prezent evaluat la 3,38 mld. lei in portofoliul FP.

“Franklin Templeton, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea, doreste sa informeze actionarii ca, in conformitate cu angajamentul sau continuu de a creste valoarea pentru actionari si de a creste lichiditatea activelor din portofoliul Fondului, Fondul analizeaza strategic optiunile sale privind participatia pe care o detine in Hidroelectrica”, se mentioneaza intr-un raport trimis Bursei de Valori Bucuresti.

Reprezentantii Fondul Proprietatea mentioneaza ca analiza este in faza preliminara si nu exista un calendar definit in ceea ce priveste luarea unei decizii. Citigroup si UBS au fost desemnati in calitate de consultanti financiari in legatura cu tranzactia preconizata.

Cu o zi in urma, Fondul Proprietatea a anuntat ca declanseaza actiuni legale impotriva hotararii actionarilor Hidroelectrica care au aprobat actiunea in justitie impotriva Oanei Truta si, implicit, revocarea acesteia din Consiliul de Supraveghere al producatorului de energie.

