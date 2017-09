Ministerul Energiei a solicitat transportatorului de titei Conpet sa distribuie 85 mil. lei sub forma de dividende. Daca decizia va fi aprobata in AGA, aceasta ar fi a doua distributie realizata de Conpet in 2017, dupa ce societatea a mai acordat anterior actionarilor dividende de 143 mil. lei din profitul inregistrat anul trecut, precum si din rezultatul reportat.