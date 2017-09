Referitor la rezultatele bune obtinute de MedLife in urma listarii la bursa, Fady Chreih comenteaza ca “i se pare foarte bine ce au facut si se bucura pentru ei ca le merge bine. Listarea la bursa poate fi o optiune si pentru Regina Maria”.

“Un fond de investitii are 3 optiuni, in momentul in care vinde si iese din companie. Prima optiune, vinde unui alt fond de investitii, cum s-a intamplat in 2015. A doua, vinde unui strategic, unui furnizor de servicii medicale care asta face, unei retele de sanatate din strainatate care vrea sa intre pe piata din Romania. Si a treia, listarea la bursa. Fondul nostru de investitiii a listat companii la bursele locale, atat in Polonia cat si un Ungaria. Din punct de vedere financiar, ai intotdeauna aceste 3 optiuni”, a explicat CEO-ul Regina Maria.

Totodata, Chreih sustine ca BVB ar avea un potential mai mare, dar care depinde de strategia guvernamentala.

“Eu cred ca BVB are potentialul sa fie mult mai mare decat e, daca ne uitam la bursa din Polonia si bursa din Ungaria cu singuranta decalajul intre noi si ei e mult mai mare. Depinde mult de strategia guvernamentala, de cum dezvolti o bursa”, a adaugat Chreih.

Regina Maria, unul dintre liderii din piata de servicii medicale private din Romania, are peste 4.600 de angajati si colaboratori in cele 39 de locatii proprii din Bucuresti si din tara. Reteaua are un portofoliu de peste 430.000 de abonamente medicale. In cifre, Regina Maria inseamna: 39 de locatii proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternitati, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistica, 20 laboratoare de analize, banca proprie de celule stem si peste 180 de policlinici partenere in tara.

Compania investeste anual milioane de euro in sistemul medical din Romania, cele mai mari investitii fiind in Bucuresti, circa 45 milioane euro in ultimii sapte ani.