Fady Chreih, CEO-ul retelei de sanatate Regina Maria, sustine ca ia in considerare listarea la bursa si, totodata, crede ca Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ar avea un potential mai mare, dar acest lucru depinde mult de strategia guvernamentala.

Referitor la rezultatele bune obtinute de MedLife in urma listarii la bursa, Fady Chreih comenteaza ca “i se pare foarte bine ce au facut si se bucura pentru ei ca le merge bine. Listarea la bursa poate fi o optiune si pentru Regina Maria”.

“Un fond de investitii are 3 optiuni, in momentul in care vinde si iese din companie. Prima optiune, vinde unui alt fond de investitii, cum s-a intamplat in 2015. A doua, vinde unui strategic, unui furnizor de servicii medicale...