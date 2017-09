Asociatia Brokerilor, enitate condusa de catre Dan Paul – membru in consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si unul dintre cei mai vehementi opozanti ai conducerii operatorului, a emis un comunicat de presa in care sustine ca administrarea contributiilor la Pilonul II de pensii nu se face intotdeauna in interesul contribuabililor, aducand totodata aminte de comisioanele ridicate pe care administratorii de pensii le practica.

„Asociatia Brokerilor din piata de capital constata cu ingrijorare ca administrarea contributiilor la Pilonul II de pensii nu se face intotdeauna in interesul contribuabililor, cu respectarea principiilor guvernantei corporative si a cerintelor privind calitatea administrarii si profitabilitatea activelor”, se mentioneaza in comunicatul Asociatiei.

Reactia brokerilor vine in contextul in care, la Adunarea Generala a Actionarilor BVB de saptamana trecuta (unde fondurile de pensii detin participatii importante), desi un grup de actionari, din care a facut parte si Asociatia Brokerilor, a propus modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al societatii, prin eliminarea costurilor pentru stock option plan si bonusuri anuale, cu valoare de 1,5 milioane lei, propunerea a fost respinsa. In buget este alocata pentru programul de rascumparare a actiunilor B.V.B. in scopul implementarii stock options plan si suma de 4 milioane lei.

„Comparand beneficiile acordate angajatilor si directorilor cu profitul societatii distribuit actionarilor sub forma de dividende, pentru exercitiul financiar 2016, cu valoare de 7,06 milioane lei, este usor de concluzionat ca votul exprimat in AGA nu este in interesul actionarilor. Este de neinteles modul in care sunt tratate aspectele care tin de profitabilitatea activelor, mai ales in conditiile in care comisionul perceput de firmele de administrare a fondurilor de pensii este superior celui practicat la nivel international”, spun reprezentantii Asociatiei Brokerilor.

Acestia cer in final o dezbatere de amploare asupra modului in care sunt administrate fondurile de pensii si o mai atenta supraveghere din partea ASF atat a procesului investitional, cat si in cel corporativ decizional al societatilor de administrare.

Sursa foto: Shutterstock