Vand in vedere cotatiile de marti de pe Bursa de Valori Bucuresti, actiunile Petrom scoase la vanzare valoreaza 424 mil. lei.

"Procesul de plasament va fi demarat imediat, iar Goldman Sachs International, WOOD & Company Financial Services si Banca Comerciala Romana vor actiona in calitate de joint bookrunners in cadrul tranzactiei. Fondul a fost de acord cu o perioada de restrictie de 120 zile de la data stabilirii pretului tranzactiei, sub rezerva renuntarii cu acordul partilor care actioneaza in calitate de bookrunner si cu respectarea anumitor exceptii uzuale", se arata intr-un raport al FP

Perioada de timp pana la inchiderea procesului de plasament, stabilirea pretului si alocarile raman la libera alegere a fondului si a partilor care actioneaza in calitate de bookrunner.