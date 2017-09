Fondul Proprietatea va demara o oferta de plasament privat accelerat adresata exclusiv investitorilor calificati fara a depasi 150 de persoane fizice sau juridice intr-un stat membru UE. Oferta pleaca de la 1.454 miliarde actiuni OMV Petrom, reprezentand 2,56% din companie.

Vand in vedere cotatiile de marti de pe Bursa de Valori Bucuresti, actiunile Petrom scoase la vanzare valoreaza 424 mil. lei.

"Procesul de plasament va fi demarat imediat, iar Goldman Sachs International, WOOD & Company Financial Services si Banca Comerciala Romana vor actiona in calitate de joint bookrunners in cadrul tranzactiei. Fondul a fost de acord cu o perioada de restrictie de 120 zile de la data stabilirii pretului tranzactiei, sub rezerva renuntarii cu acordul...