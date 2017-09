Firma de pariuri Superbet a listat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o emisiune de obligatiuni corporative negarantate, in valoare de 9,7 mil. lei si cu o dobanda de fixa de 12% pe an.

Titlurile se pot tranzactiona pe sistemul alternativ (ATS) al BVB, acestea avand scadenta in anul 2020.

“Banii obtinuti vor fi investiti in extinderea afacerii de retail – agentii noi de pariuri, cat si pentru impulsionarea business-ului online, lansat in 2015. In mediul online, cea mai mare parte a banilor sunt directionati catre dezvoltarea de tehnologie avansata”, a declarat Vlad Ardeleanu, director general operatiuni multibrand Superbet.

Oferta de...