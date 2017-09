Desi este o piata mica si care se chinuie sa iasa din anonimat de doua decenii, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a reusit sa „ruleze” cinci directori generali in ultimii noua ani, schimbarile venind adesea ca urmare a rivalitatilor din conducerea si actionariatul companiei. In prezent, bursa locala nu are un director general, pe lista candidatilor intrand recent si Andre Cappon, seful american de origine romana al unei firme de consultanta din New York.

Andre Cappon este presedintele CBM Group, firma de consultanta in management infiintata in 1992 si specializata exclusiv pe industria financiara.



WS: De ce vreti sa ocupati aceasta functie si cum ati aflat ca BVB este in cautarea unui director general? Ati fost contactat de reprezentanti ai bursei?

Andre Cappon: Am aflat despre aceasta situatie cand am venit recent in Bucuresti si am vizitat BVB. Interesul meu pentru aceasta functie este simplu: cred ca stiu destul de multe despre burse si lucrurile care le fac sa ‚mearga’; am fost nascut si crescut in Romania si as fi foarte bucuros sa pot avea o contributie la dezvoltarea tarii, intr-un sector pe care il cunosc – cel financiar.

Cand am vizitat Bucurestiul acum cateva saptamani, o parte din membrii Consiliului BVB mi-au sugerat sa candidez pentru functia de CEO.

WS: Piata romaneasca este destul de cunoscuta pentru rivalitatile si neintelegerile dintre oficialii Bursei de Valori Bucuresti, actionari si alti actori locali. In ce masura face acest lucru mai dificil job-ul unui expat venit la conducerea BVB?

Andre Cappon: Pana acum am petrecut putin timp la BVB, insa, intr-adevar, am remarcat numeroase neintelegeri in comunitatea pietei de capital locale. Nu este un lucru neobisnuit – de exemplu tensiunile dintre banci si brokeri sunt tipice multor piete.

Cred ca obiectivul BVB ar trebui sa fie sa ‚mareasca placinta’, nu sa se certe pe feliile din placinta. Provocarea viitorului CEO va fi sa canalizeze energiile actorilor din piata intr-o directie pozitiva, ceea ce in mod clar nu va fi ceva usor.

WS: Fostul CEO al BVB s-a concentrat pe obtinerea promovarii Romaniei in categoria pietelor de capital emergente. Veti mentine aceasta directie si in ce masura credeti ca este un obiectiv realist pentru urmatorii 2-3 ani?

Andre Cappon: Statutul de piata emergenta ofera acces la o plansa mult mai mare de fonduri, insa aduce si mult mai multa competitie... vorbim de tari precum China, India, Brazilia sau Mexic. Da, este de dorit, dar nu trebuie sa fie un slogan pe care sa il urmam cu orice pret. Un upgrade – indiferent ca este de la ‚frontier’ la ‚emerging’, sau de la ‚emerging’ la developed’ – nu este o solutie universala.

