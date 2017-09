Ministerul Finantelor Publice (MFP) va emite in ultimul trimestru din acest an certificate de trezorerie care vor fi vandute doar la agentiile din teritoriu ale Trezoreriei, in vreme ce noua emisiune de titluri de stat pentru populatie, listate pe bursa si care fac parte din programul Fidelis, va fi amanata cel mai probabil pentru anul viitor.

“In T4 2017 vom diversifica instrumentele de finantare lansand un certificat de trezorerie pentru populatie cu diverse maturitati si care vor fi complementare celor deja tranzactionate pe bursa. Am preferat aceasta alternativa in locul titlurilor de stat listate pe bursa pentru ca am avut numeroase cereri din partea persoanelor in varsta, a pensionarilor, pentru a avea si ei un instrument financiar emis de stat in care sa isi plaseze economiile”, a declarat Enache Jiru, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice.

Sursa foto: Shutterstock