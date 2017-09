“Vad ca se duce mai degraba un razboi mediatic. Mie nu mi se pare niciun conflict ca la un fond de investitii, de exemplu, sa se discute cat sa fie dividendele sau daca sa se vanda sau nu un pachet de actiuni. La fel, nu cred ca este niciun conflict daca actionarii au dezbateri cu privire la guvernanta companiei. Aceasta amplificare in presa nu ma sensibilizeaza si nu voi interveni. Mi se pare normal sa se discute despre bonsuri si alte lucruri la operatorul pietei (n.red. BVB) pentru a se rezolva astfel problemele aparute in trecut”, a declarat Mircea Ursache, in cadrul unei conferinte organizata de Bursa.

Mandatul fostului director general al BVB, Ludwik Sobolewski, s-a incheiat in luna august, compania fiind in prezent in cautarea unui manager. Printre numele vehiculate pentru a ocupa aceasta functie se afla Paul Prodan, presedintele BT Capital Partners, Andre Cappon, presedintele firmei americane de consultanta americana CBM Group si chiar si Ludwik Sobolewski, care s-ar putea intoarce astfel la conducerea bursei.

Agalopol: Sa-i multumim lui Sobolewski si sa cautam alternativa

“Recenta situatie de la conducerea BVB nu a fost una placuta: ne-am aflat in situatia in care timp de 3-4 zile am fost bombardati cu intrebari de la clientii institutionali cu privire la aceasta situatie si nu stiam ce sa anuntam cu privire la conducerea executiva a bursei. Abia dupa ce ASF a clarificat situatia, mentionand ca mandatul lui Ludwik Sobolewski s-a incheiat, am putut sa notificam clientii”, spune Cristian Agalopol, director executiv – departament piete de capital Citi Romania si Bulgaria.

Citi este cel mai mare furnizor de servicii de custodie in Romania, avand peste 4.000 de clienti cu active de 10 mld. dolari.

Agalopol sustine ca un CEO nu ar trebui sa isi poata continua mandatul atat timp cat nu mai beneficiaza de o sustinere puternica din partea Consiliului de Administratie.

“Cat timp directorul general nu se bucura de increderea unei majoritati confortabile, cred ca cea mai buna solutie este ca noi sa ii multumim lui Ludwik Sobolewski si apoi sa ne indreptam catre o alternativa. Una dintre principalele misiuni ale BVB este sa creasca increderea investitorilor in piata. Din punctul nostru de vedere este greu sa faci acest lucru cat timp la nivelul board-ului exista o lipsa de incredere cu privire la decizia de a numi un director general”, a mai adaugat reprezentantul Citi.

Alin Barbu este cel care ocupa functia de director general interimar al BVB in prezent. Reprezentantii bursei nu au anuntat oficial cum evolueaza procedura de selectie a unui nou CEO.