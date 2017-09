Desi este o piata mica si care se chinuie sa iasa din anonimat de doua decenii, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a reusit sa „ruleze” cinci directori generali in ultimii noua ani, schimbarile venind adesea ca urmare a rivalitatilor din conducerea si actionariatul companiei. In prezent, bursa locala nu are un director general, pe lista candidatilor intrand recent si Andre Cappon, seful american de origine romana al unei firme de consultanta din New York.

Andre Cappon este presedintele CBM Group, firma de consultanta in management infiintata in 1992 si specializata exclusiv pe industria financiara.

WS: De ce vreti sa ocupati aceasta functie si cum ati aflat ca BVB este in cautarea unui director general? Ati fost contactat de reprezentanti ai bursei? Andre...