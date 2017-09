Guvernul a aprobat in sedinta din 27 octombrie trecerea mai multor zacaminte de gaze naturale in concesiunea Romgaz, dupa ce volumul initial de rezerve dovedite a fost marit ca urmare lucrarilor de investitii executate.

“Pentru un numar de zacaminte comerciale de gaze naturale guvernate de acorduri petroliere, volumul initial de rezerve dovedite a fost marit ca urmare a lucrarilor de investitii executate. In consecinta, durata necesara pentru valorificarea acestora este mai mare decat cea estimata initial (care era sub limita legala de 30 de ani prevazuta in Legea Petrolului nr.238/2004)”, a anuntat Romgaz.

In acest context, Guvernul a aprobat acordurile petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si acordurile petroliere de concesiune pentru exploatare incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Romgaz pentru un numar de 54 zacaminte comerciale. De asemenea, Cabinetul a aprobat si acordurile petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Romgaz si Amromco Energy pentru un numar de 8 zacaminte comerciale.

Potrivit reprezentantilor Romgaz, odata cu aprobarea acestor acorduri petroliere, se confirm a existenta drepturilor de concesiune si, in consecinta, dreptul de a exploata perimetrele in cauza, eliminandu-se astfel riscul mentionat in Prospectul de Oferta Publica Initiala Romgaz., cu privire la valabilitatea acestor acorduri petroliere.

Actiunile Romgaz cresteau joi cu 0,6%, la pretul de 31 lei/unitate, producatorul de gaze naturale fiind astfel evaluat pe Bursa de Valori Bucuresti la 11,9 mld. lei.

