La reevaluarea anuala a pietelor de capital pe care le monitorizeaza, FTSE a promovat Polonia la statutul de piata dezvoltata, precum si Kuwaitul la cel de piata emergenta. De asemenea, Romania a fost mentinuta pe lista scurta a tarilor care pot promova in categoria “emerging”, in vreme ce Mongolia si Nigeria au fost scoase de pe aceasta lista.

“Promovarea la statutul de piata dezvoltata reprezinta o recunoastere a progreselor economiei si pietei de capital poloneze, fiind un pas major pentru dezvoltarea acestora. Dezvoltarea dinamica a economiei poloneze reprezinta o oportunitate pentru investitorii itnernationali. Upgrade-ul este o provocare pe care suntem gata sa o infruntam”, a declarat, intr-un comunicat de presa, Maarekt Dietl, presedintele Bursei din Varsovia.

Dupa aceasta promovare, Polonia a intrat pe lista tarilor dezvoltate alaturi de superputeri globale precum SUA, Germania, Japonia sau Franta.

Agentia americana MSCI mentine in continuare Polonia pe lista statelor emergente, fapt care in final s-ar putea sa se dovedeasca pozitiv pentru aceasta tara, avand in vedere ca in acest fel Bursa din Varsovia intra atat in vizorul investitorilor din pietele dezvoltate, cat si in cel al investitorilor din pietele emergente.

Sursa foto: Shutterstock