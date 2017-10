Volumul de noi companii listate pe burse la nivel global, inregistrat pana in septembrie 2017, a depasit volumul total inregistrat in 2016. In perioada ianuarie - septembrie 2017, cele 1.156 de listari au atras un capital in valoare de 126,9 miliarde dolari, marcand o crestere de 59% a numarulului de IPO-uri si de 55% a veniturilor, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor publicate in raportul EY, Global IPO Trends: Q3 2017.

Regiunea Asia-Pacific isi accentueaza amprenta asupra pietei globale IPO

Numarul de IPO-uri din regiunea Asia-Pacific a crescut cu 72%, la 690 de oferte publice in primele noua luni ale anului 2017, comparativ cu 2016. Capitalul acumulat a crescut cu 28%, atingand 53,9 miliarde dolari. Cinci din cele zece cele mai active burse din lume, dupa numarul de oferte, si patru, dupa capitalul acumulat pana in septembrie 2017, s-au aflat in aceasta regiune.

Bursele din China continentala au fost cele mai active din regiune, gazduind 353 de IPO-uri in perioada ianuarie - septembrie 2017, situandu-se inaintea pietei de capital din Hong Kong (105), Australia (61), Japonia (57) si Corea de Sud (42).

Regiunea EMEIA se pregateste pentru trimestrul patru cu castiguri anuale in crestere si cu un sentiment pozitiv din partea investitorilor

Regiunea EMEIA (Europa, Orientul Mijlociu, India si Africa) si-a consolidat pozitia a doua ca cea mai activa regiune din acest an, cu 74 de IPO-uri care au generat 10,3 miliarde dolari in T3 2017. Aceste rezultate marcheaza o crestere de 16% a volumului si de 63% a veniturilor prin comparatie cu T3 2016. Patru tranzactii de peste 1 miliard dolar s-au derulat in aceasta regiune in T3 2017, tranzactii care au avut loc in India, Polonia, Africa de Sud si Elvetia. Tot aici a fost inregistrata cea mai mare emisiune de actiuni a trimestrului, listarea firmei Landis+Gyr Holding AG la bursa elvetiana (SIX), care a colectat 2,4 miliarde dolari in luna iulie 2017.

Marea Britanie si India se afla pe primele locuri in EMEIA in T3 2017, dupa numarul de tranzactii si capitalul atras. Londra (piata principala si piata AIM) a gazduit 16 tranzactii care au generat 1,7 miliarde dolari, in timp ce Bombay-ul (piata principala si piata SME) a gazduit 16 tranzactii totalizand 1,8 miliarde dolari.

Regiunea celor doua Americi isi intensifica activitatea

Regiunea celor doua Americi a cunoscut o crestere de 57% a numarului de tranzactii si de 151% a veniturilor in 2017, comparativ cu primele noua luni din 2016. Statele Unite continua sa aiba parte de un avant puternic, cu o crestere de 89% a veniturilor si de 35% a numarului de IPO-uri fata de primele trei trimestre din 2016.

Insa, comparand evolutia de la trimestru la trimestru, pietele din Statele Unite au avut parte de scaderea traditionala din trimestrul al treilea, cele 27 de emisiuni acumuland 3,5 miliarde dolari (scadere de 29% dupa volum si de 51% dupa venituri prin comparatie cu trimestrul trei din 2016). Cu toate acestea, bursa din New York (NYSE) continua sa detina primul loc in privinta veniturilor atrase in acest an, depasind cu 5% bursa din Shanghai. Emisiunile finantate de firmele de private equity continua sa alimenteze activitatea de pe piata, iar cota americana a activitatii transfrontaliere a crescut de la 18% la 41% in T3 2017, comparativ cu T3 2016. Aici au avut loc sapte tranzactii transfrontaliere din China si cate una din Argentina, Canada, Danemarca si Marea Britanie.