Decizia FTSE Russell de la finalul saptamanii trecute de a nu promova Romania la statutul de piata emergenta arata situatia reala in care se afla piata de capital locala, a declarat Bogdan Dragoi, presedinte si director general al SIF Banat Crisana, in emisiunea Profesionistii in Investitii.

Agentia FTSE Russell nu a promovat Romania pe lista pietelor emergente, masura in buna parte deja anticipata in piata, valoarea scazuta a tranzactiilor care se fac pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ramanand principala problema a pietei de capital locala. Chiar daca cei mai realisti se asteptau ca Romania sa nu fie promovata, din cauza criteriului de lichiditate care nu a fost bifat, declaratiile publice ale diferitelor persoane din piata anuntau ca trebuia sa fim promovati. ... ...