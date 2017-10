"Ne bucuram sa fim parteneri ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si sprijinim aceasta initiativa de educatie financiara, constientizand importanta majora a demersului informativ. Sustinem, ca de fiecare data, astfel de evenimente si speram ca World Investor Week, o initiativa a Organizatiei Internationale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) sa devina o traditie in Romania. Cu acest prilej, ii invitam pe toti cei interesati sa ne viziteze, miercuri, 4 octombrie 2017, intre orele 9.00-15.30, la sediul nostru, pentru a putea intra in posesia extrasului de cont, in mod absolut gratuit si pentru a afla pe loc daca au detineri in cadrul companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti", a declarat, intr-un comunicat de presa, Silvia Buicanescu, director general al Depozitarului Central.

Pentru a intra in posesia extrasului de cont, doritorii trebuie sa se prezinte personal la sediul institutiei din Bdul Carol 34-36, sector 2, Bucuresti, in intervalul orar 9.00-15.30, cu un act de identitate in original.

Sursa foto: Shutterstock