Viitorul director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) trebuie sa prezinte public un program cu obiective clare pe termen scurt, dar si pentru finalul celor patru ani de mandat, considera Bogdan Dragoi, directorul general SIF Banat-Crisana (SIF). Fostul ministru al Finantelor sustine ca viitorul CEO al BVB ar trebui sa beneficieze de o sustinere confortabila din partea Consiliului BVB, in special dupa tensiunile care au existat recent in board.

“Eu cand am candidat la SIF Banat-Crisana am mers la toti actionarii intr-un fel de road-show si am vorbit cu ei despre cum vad eu lucrurile la societate, care sunt pasii pe care vreai sa ii urmez si care ar trebui sa fie beneficiile lor. La acelasi lucru ma astept si de la viitorul director al BVB, desigur cu mentiunea ca acesta ar trebui sa vorbeasca cu fiecare membru din Consiliu, avand in vedere ca ei voteaza”, a declarat Bogdan Dragoi, in cadrul emisiunii “Profesionistii in investitii”.

Bursa de Valori Bucuresti cauta in prezent un nou CEO, dupa ce mandatul fostului director general, Ludwik Sobolewski, a expirat in august. Printre numele vehiculate pentru a ocupa aceasta functie se afla Paul Prodan, presedintele BT Capital Partners, Andre Cappon, presedintele firmei americane de consultanta americana CBM Group si chiar si Ludwik Sobolewski, care s-ar putea intoarce astfel la conducerea bursei.

“Ma astept ca oricare dintre cei trei sa isi asume atat public, cat si in fata Consiliului BVB, un program si o strategie atat pe termen scurt, adica un an de zile, cat si pe termen lung, pe un orizont de patru ani. (…) As vrea sa vad un program care sa prevada implementarea unei contraparti la nivel local. Desigur, timp de circa doi ani probabil acest lucru va insemna un cost care trebuie platit de cineva. Chiar si BVB ar putea sa isi asume acesti doi ani de finantare. Auzeam de sume de 7-10 mil. euro; ce sunt acesti bani pentru piata de capital din Romania daca chiar vrem sa avem acces la o masa mult mai mare de investitori?”, a mentionat Dragoi.