Dupa 20 de ani in care aproape nicio companie din industria alimentara nu s-a listat pe Bursa de Valori Bucuresti, Sphera Franchise Group, operatorul brandurilor KFC, Pizza Hut si Taco Bell, si-a anuntat intentia de a desfasura un IPO. Compania cu vanzari anuale de jumatate de miliard de lei ar putea astfel sa ofere acces investitorilor la industria alimentara, in conditiile in care Boromir (SPCU) a ajuns sa faca figuratie pe bursa.

Companiile din IT, agricultura si din industria alimentara sunt printre cele mai dorite de investitorii de pe Bursa de Valori Bucuresti, piata concentrata aproape in intregime pe sectorul energetic si cel financiar.

Boromir este singura companie din sectorul alimentar listata in prezent pe BVB. Producatorul de panificatie s-a transferat din piata Rasdaq in piata principala a Bursei de Valori Bucuresti in aprilie 2009, insa in prezent se afla la un pas de a fi delistata dupa ce principalul actionar, familia Boromiz, a ajuns la o detinere de aproape 95%. In aceste conditii, tranzactiile cu titluri Boromir s-au prabusit, luna trecuta lichiditatea totala fiind de doar 5.800 lei.

Cifrele Sphera Group in perioada 2014-2016