Piata de fast-food din Romania ajunge la 2,18 mld. lei, iar ritmul mediu de crestere din ultimii patru ani a fost de aproximativ 6%, potrivit datelor furnizate de Euromonitor. Sphera Group, operatorul brandurilor KFC, Pizza Hut si Taco Bell, care de curand si-a anuntat intentia de a se lista pe Bursa de Valori Bucuresti, detine o cota de 18%, locul al doilea intr-o piata in care se lupta cu McDonald’s si cu patiseriile si shaormeriile de cartier.

“Restaurantele de fast-food au fost cel mai convenabil inlocuitor al restaurantelor full-service in timpul crizei si in prima faza a revenirii economice. Cresterea puternica a lanturilor de fast food a fost o consecinta a faptului ca noi mall-uri si centre comerciale au fost construite in tara ca urmare a revenirii din criza”, mentioneaza analistii Euromonitor.

Intre timp, anul 2016 a marcat o crestere semnificativa a economiei si a veniturilor populatiei, fapt care a dus si la o imbunatatire de ansamblu a obiceiurilor alimentare. “Ca urmare, consumatorii au inceput sa ia in calcul variante mai sofisticate – restaurantele full service castigand teren in fata celor de fast-food, care in trecut evoluasera mai bine"

Cum se imparte piata de fast-food in Romania: burgeri, pui si merdenele

Segmentul de burger fast-food inregistreaza cele mai mari vanzari in Romania, in 2016 acesta ajungand la 707 mil. lei. In top urmeaza restaurantele fast-food cu produse bazate pe carnea de pui (528 mil. lei), precum si unitatile care vand produse de patiserie (469 mil. lei).

Anul trecut, cea mai mare crestere (+14,7% y/y) au avut-o insa restaurantele si unitatile care au vandut produse variate de fast-food. Evolutia se datoreaza in principal cresterii brandurilor Salad Box si Spartan.

Cititi articolul complet in Wall-Street PRO

Sursa foto: Shutterstock