”Plata se va efectua cel mai tarziu in a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii. Factura se emite in prima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare”, arata un comunicat al Nuclearelectrica, potrivit News.ro. Electrica Furnizare, filiala a Grupului Electrica, s-a infiintat in iulie 2011, prin fuziunea fostelor filiale Electrica Furnizare Muntenia Nord, Electrica Furnizare Transilvania Nord si Electrica Furnizare Transilvania Sud.

Electrica Furnizare are ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice si functioneaza in 18 judete ale tarii. De asemenea, compania are si licenta de furnizare gaze naturale. Nuclearelectrica a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit net de 133,78 milioane lei (29,2 milioane euro), in crestere de 77 de ori fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul cresterii productiei si a incasarilor.

Productia de energie a companiei a crescut in primul semestru cu 5,5%, la 5.066 GWh, ”in conditiile unei opriri planificate semnificativ mai reduse a unitatii planificate sa intre in oprirea planificata”, arata raportul companiei.

Veniturile din vanzarea energiei electrice au urcat in primele sase luni cu 20,2%, la 869,7 milioane lei. Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii. Actionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participatie de 82,49%. SNN are o capitalizare de 2,26 miliarde lei (491,3 milioane euro).