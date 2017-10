”Una dintre facilitati, in valoare de 140 milioane euro, a fost obtinuta pentru a finanta achizitia operatorului de telecomunicatii din Ungaria, Invitel Tavkozlesi Zrt., de catre Digi Kft.,tranzactie cu privire la termenii careia am informat actionarii si investitorii pe data de 21 Iulie 2017”, arata comunicatul transmis luni Bursei de Valori Bucuresti, citat de news.ro.

Cealalta facilitate, in valoare de 60 milioane euro, a fost obtinuta pentru ”scopuri generale corporative ale societatii, precizeaza societatea”.

Imprumutul Bridge 2017 are o maturitate de un an si poate fi extins pentru o perioada suplimentara de pana la sase ori 12 luni.

Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a raportat un profit net de 31,8 milioane euro in primul semestru al acestui an, de aproape cinci ori mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, in contextul avansului veniturilor obtinute in Romania din serviciile de telecomunicatii mobile.

Totodata, in perioada ianuarie-iunie, veniturile totale ale grupului au crescut cu 12%, pana la 454 milioane euro. Profitul din activitati operationale a fost 56 milioane euro in primele sase luni, cu 52,6% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Grupul este activ in Romania, Ungaria, Spania si Italia.

In 16 mai, actiunile DIGI Communications, simbol bursier (DIGI), au intrat la tranzactionare pe BVB, in urma finalizarii celei mai mari oferte publice initiale (IPO) derulata de o companie privata pe piata de capital romaneasca. Pretul actiunilor in cadrul ofertei a fost de 40 lei pe actiune, la acest pret, valoarea ofertei fiind de peste 944 milioane lei (207 milioane euro).

DIGI a re o capitalizare de 3,73 miliarde lei.